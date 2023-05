Isola dei Famosi, amor di sorella Camassa: "Pamela piace, va salvata"

Prato, 22 maggio 2023 – Pamela Camassa sta facendo parlare (bene) di sé all’Isola dei Famosi. La concorrente pratese risulta una delle più apprezzate dal pubblico dopo quattro settimane dall’inizio della trasmissione condotta da Ilary Blasi. A tifare per lei c’è la sorella Manola che è stata anche ospite nella scorsa puntata su Canale 5. "E’ stata proprio Pamela a chiedere di poter parlare con i suoi cari, per questo sono andata in tv, anche se non è il mio mondo. Volevo farle sentire tutto l’appoggio possibile e dirle che è una guerriera, che si merita di andare avanti".

Le sorelle Camassa sono molto legate tra loro. Manola vive a Prato con il marito e le due figlie. "C’è un rapporto molto stretto, anche se lei abita a Roma dal 2006, da quando arrivò terza a Miss Italia. Poi in televisione ha lavorato molto negli ultimi anni, anche se le è finora mancata la grande occasione. Ha fatto Ballando con le stelle, Tale e Quale Show di Carlo Conti e nel 2019 ha vinto con il suo compagno Filippo Bisciglia il programma ’Amici Celebrities’. Di recente, è stata ospite di Stefano De Martino nel programma di Rai2, Stasera tutto è possibile. La cosa che mi ha fatto piacere è stata ricevere i complimenti dei concorrenti appena usciti dall’isola come Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato che mi hanno abbracciato e detto che Pamela è proprio una bella persona. Lei si sta dimostrando infatti, vera e umile. Ho visto anche quanto le privazioni che patisce, non mangiare e non dormire, siano reali. E’ stanca e provata da quella situazione in alcuni momenti, ma ha anche voglia di fare, di mettersi a nudo, per ciò siamo molto contenti, ho cercato di farle arrivare questo messaggio in trasmissione, lei però non poteva vedermi, mi ha solo sentita".

Questa settimana Pamela Camassa è tra i nominati al televoto con Fabio Ricci e Helena Prestes, e oggi rischia l’eliminazione, cioè di tornare in Italia oppure di passare sull’Isola di Sant’Elena. E la sorella Manola coglie l’occasione per lanciare un appello a votarla: "Sono convinta che abbia le carte in regola per andare avanti nel gioco".

Per “salvare" Pamela si può votare fino a stasera, anche durante la puntata, con varie modalità: iscrivendosi sull’app Infinity, oppure sul sito www.isola.mediaset.it, sulla smart tv, o ancora inviando un sms al numero 4770003 con scritto Pamela.