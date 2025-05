''Opere da leggere'', al Museo di Palazzo Pretorio un appuntamento tra arte e letteratura

Prato, 2 maggio 2025 - Lunedì 5 maggio alle ore 17 a Palazzo Pretorio è in programma un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Opere da leggere, organizzato da Museo di Palazzo Pretorio e Biblioteca Lazzerini, in cui arte e letteratura si intrecciano dando vita a nuovi spunti di riflessione su temi trasversali. Ciascuno degli eventi in programma affronta una tematica diversa: l’appuntamento del 5 maggio è incentrato sul tema dei fiori. Sarà un incontro che regalerà ai partecipanti stimoli uditivi, visivi e anche olfattivi: il programma prevede una visita guidata che si soffermerà sui dipinti del museo che rappresentano motivi floreali, accompagnata da una parte letteraria con riferimenti al ruolo che i fiori e i giardini hanno avuto come fonti di ispirazione per scrittori e scrittrici. Ai partecipanti verrà poi suggerito anche qualche "spunto floreale", per visitare luoghi suggestivi attraverso cataloghi e guide turistiche. La quota di partecipazione è di quattro euro a persona, con prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected].