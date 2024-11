Ex-Temporaneo 2024, al via la rassegna ideata dallo staff di Officina Giovani

Prato, 13 novembre 2024 - Il 15 novembre, alle 21 a Officina Giovani va in scena il primo appuntamento di Ex-Temporaneo, la rassegna di teatro di Officina Giovani dedicata alle produzioni teatrali indipendenti, giunta alla sua sesta edizione. Si parte con lo spettacolo Pinocchio, vincitore del Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2013. Babilonia Teatri ha collaborato con Gli amici di Luca mettendo in scena i tre protagonisti, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini e Riccardo Sielli, che, come dei moderni Pinocchio, devono ricostruire a poco a poco la loro esistenza, dopo essere usciti da un lungo tunnel di incoscienza provocato dal coma. Questa faticosa rinascita viene messa davanti allo spettatore in una rappresentazione che mette insieme finzione scenica e verità.

“Sempre assolutamente geniali gli autori/registi di Babilonia Teatri, Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, capaci ogni volta, e meravigliosamente, di toccare tematiche, situazioni estreme, con una sensibilità, un’intelligenza teatrale del tutto sorprendenti. Si ride spesso - risate aperte e piene, dirette e calorose- per questo “Pinocchio”, protagonisti Enrico Castellani, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini, Riccardo Sielli e Luca Scotton, ma in questo divertimento libero, sciolto, immediato, si avverte nello stesso tempo uno strano miscuglio di stati d’animo, di vasta commozione, in un equilibrio di suprema cura e rigore teatrale in cui i Babilonia sono assoluti maestri. Una poetica che, nell’apparente semplicità, affronta le sfide più ardue con una misura prodigiosa, tra estrema delicatezza e massima audacia. Pinocchio vive molteplici metamorfosi, soffrendo per questo. Morte rinascite in altre forme. Anche chi si risveglia dal coma si trova cambiato profondamente. Lunghi i tempi della riabilitazione. Difficile riavvicinarsi alla vita di un tempo. Nel cuore dello spettacolo i tre interpreti saliti sul palco a torso nudo, svelano alcuni segni di quel passaggio sospeso tra la vita e la morte. Esperienze reali. “Pinocchio” è nato con “Gli amici di Luca”, grandissimo teatro, divenendo ogni passaggio, anche d’assoluta verità, carico di molteplici sensi, dubbi, metafore, in una densità di pensieri che lasciano comunque intatta l’emozione, profondo il turbamento”. Motivazione Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro

Ingresso libero, consigliata la prenotazione su piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pinocchio-1062874188309?aff=ebdsoporgprofile. Gli spettatori sono pregati di presentarsi con 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo. Prossimi appuntamenti: - 22 novembre alle 21 con Diario di un dolore di SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione. Nato da un progetto di Francesco Alberici e con la collaborazione di Astrid Casali. 29 novembre alle 21 con La Ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge traduzione di Beppe Fenoglio di e con Ciro Masella danza Beatrice Ciattini musica e suono Alessandro Luchi.