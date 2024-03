Prato, 27 marzo 2024 – Martedì sera ha debuttato eliminando dal tabellone un pacco da 20mila euro: è Filippo Ferraioli, avvocato e giornalista sportivo di Prato, nuovo concorrente per la Toscana ad Affari Tuoi.

Ferraioli ha preso il posto di Marco, della provincia di Arezzo, in gara lunedì. Si è presentato al programma di RaiUno condotto da Amadeus come avvocato e giornalista sportivo dicendo che “lo sport è la grande passione che ho la fortuna di poter tradurre anche in lavoro”.