"Ztl" di Artimino. L’iter va avanti per tutelare il borgo

Rafforzare la tutela del borgo: prosegue l’iter per la Ztl di Artimino. Il Comune di Carmignano ha presentato al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il progetto per installare un varco elettronico di accesso al borgo. La Ztl di fatto c’è già, istituita dal Comune nell’aprile del 2023 e la sua configurazione, aggiornata pochi giorni fa, contempla l’inizio all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Cinque Martiri (unico accesso), con viabilità a senso unico di marcia, e uscita (unica) al bivio tra via Cinque Martiri e via della Chiesa. "Ora si tratta – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – di fare un passo in più e di procedere a preservare ulteriormente la zona a traffico limitato, per controllare ulteriormente i flussi d’ingresso al borgo".

L’idea, alla base del progetto, è anche quella "di implementare in futuro la Ztl, e comunque la richiesta avanzata è compatibile con le necessità contingenti e con gli obiettivi che il borgo si pone nel lungo periodo".

Quando ci saranno le autorizzazioni verrà installato un varco elettronico nel punto di accesso alla Ztl.