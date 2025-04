Zenith Prato: penalizzazione compromette i play out in Serie D

Non è ancora finita, ma quasi. La sconfitta in casa dell’Imolese ha reso ormai inutile, per la Zenith Prato, qualsiasi tipo di risultato che potrà ottenere nella prossima, ed ultima partita della regular season contro il Piacenza. O meglio, senza una diminuzione della maxi-penalizzazioni di 15 punti per il tesseramento errato di Tempestini in sede di appello, è impossibile che gli amaranto possano arrivare a giocarsi i play out per rimanere nell’Olimpo dei dilettanti.

Se però (ed è un se per nulla scontato e che al momento non ha alcuna base certa) le considerazioni degli avvocati che difendono la società di via del Purgatorio fossero ascoltate e potesse esserci una ‘restituzione’ di 5-6 punti (questo almeno pare di intuire sia la flebile speranza al ‘Chiavacci’), cioè le partite che la Zenith ha già perso sul campo delle 15 in cui Tempestini è comparso nelle note, peraltro in molti casi senza scendere in campo, allora vincere domenica col Piacenza potrebbe risultare fondamentale per almeno agguantare i play out.

Tutto però dipenderà dalla famosa forbice di 8 punti e, quindi, anche da quel che faranno le altre contendenti. Con 5-6 punti in più(e fra 5 o 6 potrebbe esserci un abisso di differenza) la Zenith potrebbe portarsi dagli attuali 22 punti a quota 27-28 punti, al terzultimo posto in classifica dietro alla Sammaurese, che ieri ha vinto con lo United Riccione ed è salita a 30 punti, e dietro al Corticella, che ieri è stato strapazzato dalla Pistoiese ed è rimasto a 33 punti.

L’avversario attuale dei play out sarebbe il San Marino a 35 punti. Con una vittoria all’ultima giornata, quindi, gli amaranto potrebbero stare sotto forbice col San Marino, se i Titani non faranno punti contro lo United Riccione (che però potrebbe già essere retrocesso a quel punto) o, anche, tentare incredibilmente il sorpasso ai danni della Sammaurese per giocarsi il play out col Corticella, anche se in questo caso la squadra di San Mauro Pascoli non dovrebbe far punti contro il Lentigione.

Insomma, anche con una parziale restituzione di punti, la sconfitta odierna riduce davvero al lumicino le speranze di salvezza dei pratesi, che comunque senza una mano clemente della giustizia sportiva sono già matematicamente condannati alla retrocessione in Eccellenza dopo una sola stagione in serie D.

L.M.