Zenith Prato batte Pistoiese 1-0: decisivo il gol di Cellai

Pistoiese 0 Zenith Prato 1

PISTOIESE (4-4-2): Cecchini; Tofanari, Mazzei (82’ Boccia), Bertolo, Maloku; Diodato (65’ Stickler), Maldonado, Grilli (57’ Greselin), Kharmoud (57’ Basanisi); Simeri (69’ Sparacello), Pinzauti. A disposizione: Mosti, Polvani, Giometti, Foresta. All. Villa.

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Pupeschi, Messini (90’ Casini); Saccenti, Nistri (80’ Moussaid), Cecchi; Kouassi (66’ Rosi); Cellai (78’ Longo), Falteri (72’ Toccafondi). A disposizione: Landini, Fiore, Mertiri, Toci. All. Settesoldi.

Arbitro: Morello di Tivoli.

Reti: 21’ Cellai.

Altra impresa della Zenith Prato, che in uno degli anticipi della 34esima giornata del girone D di serie D si impone di misura in casa della Pistoiese. Decide la partita un gol realizzato nel primo tempo da Cellai, che fa salire a quota 36 gli amaranto, momentaneamente fuori dalla griglia play out (in attesa delle sfide odierne).

Parte subito forte la formazione pratese. All’8’ Kouassi serve Cellai che conclude a botta sicura, ma il tiro viene ribattuto e capita sui piedi di Cecchi che spara alto sopra la traversa. La Pistoiese non sta a guardare e prova a reagire: al 15’ bel cross di Diodato per il colpo di testa di Pinzauti, ribattuto proprio sulla linea da Pupeschi, che si immola per salvare la porta amaranto. Pochi minuti dopo Pinzauti, stavolta in versione assist-man, fa una bella sponda per il destro affilato di Simeri, che però si spegne sul fondo. La gara è viva e combattuta, ma nel complesso equilibrata.

Al 21’ arriva l’episodio che deciderà la partita: Falteri si inventa un filtrante in profondità per Cellai, che mantiene la giusta freddezza, controlla e tira superando senza appello il portiere avversario. E’ un brutto colpo per la Pistoiese, che rimane frastornata per un po’. La Zenith prova ad approfittarne e al 35’ colpisce una traversa con una bella punizione di Falteri. Tre minuti dopo, al termine di una ripartenza ben orchestrata da Kouassi, Cecchi conclude a lato da ottima posizione. Appena prima dell’intervallo si rivede in avanti anche la squadra arancione, con Pupeschi che devia inavvertitamente un cross verso la porta di Brunelli, attento a salvare il risultato. Si va quindi al riposo con la Zenith Prato in vantaggio sulla Pistoiese.

Nella ripresa ci si aspetterebbe una grande reazione dei padroni di casa, ma la prima occasione è ancora della squadra allenata da Simone Settesoldi, con l’ennesimo contropiede non concretizzato al 58’, stavolta da Kouassi, che perde il tempo giusto per la conclusione. La gara procede con sostanziale equilibrio. Nei minuti finali la Pistoiese prova il tutto per tutto per agguantare almeno il pareggio davanti al pubblico di casa. Al 79’ serve un bell’intervento di Brunelli sulla girata del solito Pinzauti per difendere il vantaggio ospite. Dal corner susseguente Sparacello colpisce il palo esterno. Sono però le ultime fiammate della squadra arancione, che nel finale rischia anche di incassare il secondo gol e viene salvata soltanto da un doppio intervento di Cecchini.

Leonardo Montaleni