Zenith, inizio pirotecnico. Il sogno ai playoff continua

GRANAMICA: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Garetti, Catozzo, Baldazzi, Finessi, Karapici, Ganzaroli. A disp.: Calzati, Maietti, Frignani, Magagni, Fabbri, Badiali, Mezzadri, Pizzirani, Chinappi. All. Marchini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Lunghi, Bagni, Cela, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Mariani, Luka, Baskini, Mari, Moretti, Falteri, Braccesi, Buscema. All. Settesoldi.

Arbitro: Ercole di Latina.

Reti: 32’ e 83’ Kouassi, 47’ Bagni, 65’ (r) Karapici.

Zenith Prato in grande spolvero anche nelle fasi nazionali dei play off di Eccellenza. I bluamaranto si aggiudicano con un pirotecnico 3-1 la sfida di andata in trasferta nel doppio confronto con il Granamica, dimostrando a tratti una nettissima superiorità e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Fra sette giorni, nel match di ritorno al ‘Chiavacci’, alla Zenith Prato basterà non perdere con 3 gol di scarto per proseguire nella post season e continuare a sognare il passaggio diretto in serie D. Ma torniamo al match di Bologna, giocato sul campo del Granamica. Partono forte i pratesi. All’ 11’ cross di Saccenti per la conclusione immediata di Ciravegna che trova la presa sicura del portiere di casa Farinella. Al 14’ ancora Ciravegna non trova la porta da ottima posizione. Il monologo bluamaranto continua. Al 27’ rimessa lunga di Casini, spizzata di Chiaramonti per l’inserimento di Saccenti che dal dischetto spara alto sopra la traversa. Il vantaggio ospite è nell’aria e arriva al 32’: cross di Rosi prolungato da Chiaramonti per il destro di Kouassi, che stavolta si insacca dove Farinelli non può arrivare. Incassato il gol il Granamica prova a scuotersi e lo fa con una conclusione altissima di Catozzo dal limite dell’area. Pochi minuti dopo ci prova anche Melli, sempre da fuori area, ma senza inquadrare lo specchio.

Appena prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio della formazione allenata da Simone Settesoldi: punizione laterale di Lunghi allontanata in maniera non perfetta dai padroni di casa, che liberano al tiro Bagni, bravo a pescare il jolly da fuori area e a mandare la Zenith Prato in doppio vantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa i bluamaranto continuano ad attaccare per incrementare il bottino di reti. Al 19’, però, Bagni atterra in area Mezzadri e per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’assegnare il penalty agli emiliani, che accorciano le distanze con Karapici. Per il gol della definitiva sicurezza, in casa Zenith Prato, bisogna aspettare l’83’, quando Kouassi finalizza al meglio un rapidissimo contropiede dei bluamaranto, mettendo in ghiaccio la partita e realizzando la personale doppietta di giornata. Nel finale, per un pizzico di rammarico in casa pratese, Chiaramonti fallisce un rigore.

Leonardo Montaleni