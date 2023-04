Wine festival: in alto i calici Quattro giorni di degustazioni Il vino protagonista al Garibaldi

In alto i calici. Prato si prepara a una quattro giorni di vino e buon cibo, con oltre 100 etichette provenienti da più di 20 cantine sparse in tutta Italia. È questa l’essenza di "Prato Wine Festival", una novità assoluta tra le manifestazioni della primavera pratese, che si terrà da oggi a domenica nello spazio Garibaldi Milleventi. La kermesse è nata da un’idea di Alessandro Rubino ed è organizzata da Fonderia Cultart, B.O.R e Il Garibaldi Milleventi. Partner dell’iniziativa Prinz Food and Beverage e Fisar, con la collaborazione dei rappresentanti di vini Lorenzo Bellucci e Luciano Bruni, entrambi originari della città. "Ci piacerebbe che anche questo, come il Festival della Birra a maggio, diventasse un appuntamento fisso per tutti i pratesi e non solo – commenta Rubino –. E’ il primo evento di questo tipo e abbiamo pensato che fosse bello realizzarlo in pieno centro storico. Per questo abbiamo scelto una location recuperata e restituita alla collettività come lo spazio Garibaldi".

L’ingresso alla manifestazione sarà libero. A pagamento ci saranno solo le degustazioni, con oltre cento etichette di vini rossi e bianchi provenienti da varie regioni d’Italia, oltre che dalla Toscana e dalle zone più vicine a Prato. La formula è quella già sperimentata dell’ingresso gratuito, con la possibilità di acquistare "token" da usare per le degustazioni dei vini offerti dagli stand dei produttori allestiti all’interno dello spazio di via Garibaldi. Per accompagnare le degustazioni di vino, oltre ai sommelier Fisar, ci saranno anche alcuni stand con il meglio del cibo di strada "made in Tuscany": pappa al pomodoro, fagotto del Chianti, trippa alla fiorentina, lampredotto in inzimino, salumi e formaggi. Ci sarà, inoltre, la possibilità di acquistare un pacchetto di degustazione iniziale che con 12 euro darà la possibilità di avere tracolla portabicchiere, calice e tre token validi per un totale di 3 diverse degustazioni. Inoltre sarà presente un wine shop dove poter acquistare le bottiglie di vino dagli espositori. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 18 (e fino a mezzanotte) oggi e domani; il sabato le porte si apriranno già dalle 15, mentre la domenica l’apertura sarà ulteriormente anticipata alle 12. Per informazioni 331441 7741 o visitare la pagina Facebook dedicata.