Willy Guasti in Lazzerini. E letture animate a misura di bambini

Oggi in Lazzerini alle 18.30 appuntamento con la rassegna Incontri con gli autori, organizzata in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista questa volta sarà Willy Guasti, divulgatore scientifico e creatore del canale di divulgazione Zoosparkle, con 100mila follower su Instagram, che presenterà Dinosauri eccellenti. Da Ciro a Sophie, storie di celebrità estinte (edizioni Gribaudo). Il volume racconta le storie di dinosauri famosi con rigore ma anche con molta ironia. Dialoga con l’autore Clarissa Ciabatti, l’ingresso è libero. Nel fine settimana tornano nelle biblioteche anche gli appuntamenti per i più piccoli. Alla Biblioteca Nord e alla Ovest domani alle 10.30 letture animate e laboratori creativi per bambini da 4 a 8 anni. Sempre domani alle 10.30 nella nuova Biblioteca di Casale ultimo incontro del ciclo Buon appelibro: libri, cucina e ricette sono il tema di divertenti letture animate e laboratori insieme a personaggi curiosi, per abituare i più piccoli ad un’alimentazione sana, corretta e creativa. Insieme a I Formaggini Guasti i bambini dai 4 agli 8 anni possono scoprire l’importanza del cibo e i primi accorgimenti per non sprecarlo. Prenotazione obbligatoria. Per ciascun bambino è necessaria la presenza di un accompagnatore.