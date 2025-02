Weekend d’arte. Palazzo Pretorio e visite guidate

Torna a Palazzo Pretorio la Colazione ad Arte: domenica alle 10.30 ci sarà un concerto di musica da camera in collaborazione con la Scuola Verdi e la Camerata. Ad esibirsi saranno Cosimo Poggiali (flauto traverso), Sara Di Ninni (flauto traverso) e Monica Lombardi (oboe) allievi della classe della professoressa Tatiana Fedi, con un repertorio che varia dai madrigali scritti per tre voci e riproposti in maniera strumentale, fino a brani di compositori del periodo riadattati anch’essi alla formazione cameristica di soli fiati. In programma ci sarano brani di de Boismortier, Telemann, Monteverdi, Marenzio, Bellasio, Rossini e Haydn. Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria allo 0574 1837859 o alla mail [email protected]. Sempre domenica a Palazzo Pretorio per iniziativa degli Amici dei musei alle 16 ci sarà una conferenza dell’ex conservatrice del Museo Maria Pia Mannini dal titolo Cenacoli femminili nell’Ottocento a Prato; al termine visita guidata alle opere trattate riservata ai partecipanti della conferenza, con prenotazione obbligatoria via mail a [email protected].

E a proposito di arte, Prato Cultura nel weekend propone domani alle 15 una tappa agli Uffizi, con focus sul Manierismo e le opere di Parmigianino e Bronzino; alla stessa ora un nuovo appuntamento con Cattedrale segreta, le visite specili al Duomo di Prato; domenica alle 11 di nuovo a Firenze per vedere Casa Buonarroti e alle 15.30 al Museo Opera del Duomo il laboratorio per famiglie: Lo zoo del museo. Prenotazion obbligatorie 340 5101749 (dal martedì al sabato dalle 10 alle 16.30), via mail a [email protected], o dal sito o dalla pagna Fb di Prato Cultura. Domenica due visite anche con FareArte: alle 10.30 al Museo degli Innocenti per la mostra Impressionisti in Normandia, alle 15.30 a Palazzo Vecchio, con la possibiità di ammirare anche la restaurata sala delle carte geografiche. Ritrovo davanti alla biglietteria del Museo, secondo cortile. Per iscriversi una mail a [email protected], scrivendo nome, cognome e numero telefonico, oppure con WhatsApp ai numeri 335 5312981 o 335 5312904