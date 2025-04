Weekend d’arte. Dagli Etruschi al Pontormo

Un weekend ad arte il prossimo, con quattro iniziative proposte da Prato Cultura e dal Museo di Palazzo Pretorio. Sabato alle 15 con Prato Cultura è in programma una visita guidata alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, con un particolare focus sulla Visitazione, il capolavoro del Pontormo che ospita temporaneamente, in attesa dei lavori di restauro e messa in sicurezza del complesso di San Nichele a Carmignoano. Oltre allo stupefacente dipinto in mostra nella sala del Fregio, i partecipanti portanno ammirare gli splendidi ambienti della villa voluta da Lorenzo il Magnifico e progettata da Giuliano da Sangallo, a cominciare dal Salone di Leone X decorato in parte dallo stesso Pontormo e da Andrea del Sarto. Il costo della visita guidata è 15 euro. Sempre con Prato Cultura domenica alle 15 visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo dedicata a Donatello, con la possibilità di ammirare da vicino le sette formelle del parapetto del pulpito esterno e il magnifico capitello in bronzo, capolavori senza tempo firmati da Donatello e Michelozzo. Nella stessa sala, anche la Capsella di Maso di Bartolomeo, lo scrigno prezioso che ha custodito la Sacra Cintola dal 1446 al 1633. Il costo è ⠀15 a persona (biglietto del museo incluso). Per entrambe le visite la prenotazione è obbligatoria a [email protected] o al 340 5101749, oppure attraverso i canali social di Prato Cultura.

Il Museo di Palazzo Pretorio organizza per sabato alle 9.30 una visita guidata all’area archeologica di Gonfienti, dove è possibile ammirare le testimonianze dell’abitato etrusco di età arcaica, costruito con criteri urbanistici innovativi e funzione di controllo sul territorio e sugli scambi commerciali. Biglietti acquistabili online, al link https://bit.ly/VisiteGonfienti o dalla pagina Facebook del museo; costo 5 euro, più due di prevendita. Infine, domenica alle 10.30 apertura straordinaria al pubblico della sala dei depositi, dove si portanno ammirare le opere di un nucleo di maestri del Quattrocento che documentano il clima culturale dell’epoca e una preziosa raccolta di sacre famiglie e di Madonne con Bambino del XVI secolo.