Week end di controlli e due arresti

Raffica di controlli della polizia nel fine settimana con arresti e denunce. L’attività di prevenzione ha consentito, tra l’altro, di arrestare due persone ricercate da tempo di cui una su mandato di cattura europeo, e denunciarne altre.

Sabato gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un marocchino di 30 anni ritenuto responsabile di rapina e porto abusivo di armi. L’uomo è stato fermato in via Cilento in quanto pregiudicato e destinatario di misura cautelare. A suo carico aveva un ordine di cattura per l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un proiettile calibro 635, che veniva sequestrato. E’ stato arrestato e portato alla Dogaia.

Poco dopo il reparto prevenzione crimine di Firenze ha arrestato un romeno di 32 anni sul quale gravava un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione. E’ stato fermato in piazza Mercatale e anche lui è stato portato alla Dogaia.

Sempre sabato, intorno alle 19.15, una volante ha fermato un altro uomo in via Torino. Si tratta di un cinese che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, un bilancino e 470 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Poco dopo, alle 20.10 la polizia è intervenuta in via Protche per una lite tra un gruppo di persone all’interno di un appartamento. Gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e hanno identificato una nota pregiudicata italiana che ha il divieto di ritorno nel Comune di Prato. E’ stata denunciata per la violazione della misura. Inoltre, domenica pomeriggio, la polizia ha denunciato una donna marocchina fermata alla Stazione centrale perché non aveva rispettato il foglio di via da Prato e un altro marocchino di 23 anni, bloccato in via Filzi, perché clandestino.