Qualificazione sfumata per Cordovani. Ma il ct Silipo potrebbe convocarla

La "pattuglia pratese" precettata per Parigi della pallanuoto potrebbe allargarsi ulteriormente, perché in rampa di lancio c’è anche Sara Cordovani. La ventitreenne in forza alla Pallanuoto Trieste sta evidenziando una crescita tecnica notevole e se n’è accorto anche coach Silipo, che l’aveva oltretutto convocata per gli Europei dello scorso gennaio nei Paesi Bassi. Se il pass-qualificazione fosse stato staccato in quella kermesse, forse anche la giovane agonista ex-punta di diamante della Rari Nantes Florentia avrebbe oggi un posto "prenotato" per la Francia. Invece la qualificazione è arrivata ai successivi Mondiali, ai quali Sara non ha partecipato. Nulla è perduto, tuttavia: l’impressione è che l’atleta classe 2001 non rientri fra le primissime scelte tecniche di Silipo, ma il commissario tecnico la tiene comunque in considerazione. E un finale di stagione in crescendo potrebbe aiutarla a scalare le gerarchie. "Mi sto impegnando al massimo con Trieste. Le motivazioni non mancano e ovviamente gareggiare alle Olimpiadi sarebbe un sogno – ha ammesso di recente Cordovani – io ci spero, ma penso che la priorità vada al gruppo che ha conquistato la qualificazione e credo che sia anche giusto così. Da parte mia, non posso far altro che continuare ad allenarmi e farmi trovare pronta per sfruttare eventuali occasioni".