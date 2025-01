Wally 1925, cento anni di profumi: "Ancora oggi le essenze d’un tempo"

Il marchio Wally compie 100 anni. Nato nel 1925 sotto il segno della rondine, l’azienda ancora oggi è un punto di riferimento per le profumazioni. Nel centro di Prato, per volere di Niccola Niccolai, venne fondata l’Industria Chimica pratese colori e affini. ’Rondine’ era il nome del prodotto di maggior successo dell’azienda, un colorante che riceve le massime onorificenze alle principali esposizioni e la porta all’attenzione del mercato. Nello stesso anno 1925 l’azienda rileva, per 25.800 lire, da Pia Storti, titolare di una prestigiosa officina-profumeria in viale Volta a Firenze, il marchio ’Wally’.

Dal 1945 al 1973 l’attività continua a Prato, nel Quartiere San Fabiano condotta dal figlio di Niccola, Nilo Niccolai. Nel 1973 passa al nipote Riccardo Romano e a suo cognato Mario Gestri che la trasferisco nell’attuale sede di Via Della Robbia, 21 a Montemurlo. In seguito, Rolando Romano, figlio di Riccardo, porta avanti con competenza la missione affidata, prefiggendosi di promuovere e mantenere viva la tradizione profumiera toscana creando nuove e inconfondibili profumazioni.

Le attuali titolari, Franca e Gabriella Gestri, oltre alla professionalità e qualità della produzione di cui l’azienda è sempre andata fiera, intendono garantire quella continuità familiare che si tramanda dal 1925. "I prodotti della linea ’Wally 1925’ vogliono riproporre, alla luce delle nuove conoscenze cosmetologiche, quelle formulazioni che possono offrire qualità e genuinità propria dei prodotti artigianali di un tempo - dicono le titolari -. Ogni profumo contiene alte concentrazioni di oli essenziali, accordate con molecole di sintesi. Le essenze utilizzate per profumi e profumazioni, sono studiate per evocare sensazioni olfattive. Tutto questo processo rende il nostro prodotto una nicchia, nel rispetto dell’artigianalità che ancora oggi rappresenta l’azienda, con ormai 100 anni di esperienza".