Volontariato al posto della sospensione a scuola

La Cui, un esempio anche per i ragazzi che non hanno problemi di disabilità. Lo dimostra la storia raccontata dalla presidente Ambra Giorgi: "Due classi dell’istituto Datini sono state indirizzate da noi per svolgere un servizio di volontariato. Erano classi un po’ turbolente che avevano bisogno di esempi positivi, li hanno trovati con noi, assieme ai disabili". I ragazzi avevano ricevuto una sospensione per comportamenti sbagliati di alcuni e il silenzio di altri che li avevano coperti, ma la preside Francesca Zannoni d’intesa con i consigli di classe ha deciso di trasformare la punizione in un periodo di volontariato alla Cui, la cui sede è vicina a quella dell’istituto. L’esperimento ha consentito ai ragazzi un’esperienza di crescita. La festa per i 50 anni della cooperativa ieri stata celebrata anche in consiglio comunale, finale il 18 maggio al Politeama, con uno spettacolo e una mostra con le cooperative sociali del territorio.