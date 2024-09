Volley Prato, esordio in campionato a Grosseto

Il Volley Prato apre a Grosseto e chiude con Massa Carrara. La Fipav Toscana pubblica i calendari della serie C maschile e per il Volley Prato si apre una finestra importante sulla prossima stagione. Una finestra che, tra l’altro, si apre proprio in concomitanza con i primi giorni di raduno dei ragazzi allenati da coach Novelli che da faticano proprio in vista dell’esordio del prossimo 5 ottobre. Un esordio tosto in casa di una squadra tradizionalmente ostica come Grosseto, ricca di giovani talenti che già frequentano la prima squadra in serie B. Esordio a cui seguirà il match casalingo contro Migliarino e poi la trasferta a Pisa prima della pausa. Torneo compresso e complesso, quello di C, in cui non è consentito sbagliare e, proprio da questo punto di vista, potrà risultare utile il turno di riposo che concederà a Novelli una settimana ulteriore di lavoro per registrare i meccanismi della sua squadra, anche sulla scorta dei primi tre turni disputati. Chiusura, come detto, contro Massa Carrara il 15 febbraio al Keynes, e quindi con un potenziale big match, visto che gli apuani sono tra le formazioni maggiormente indiziate di un posto per i playoff. In precedenza la trasferta di Livorno contro il Tomei, la gara in casa con la Torretta Livorno e la sfida a Fucecchio al cospetto del Jolly.