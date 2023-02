"Voglio stare con te i giorni che verranno"

Sei l’emozione più bella che abbia mai provato e anche se ancora non l’hai capito perché sei un testone geloso. Io ti amo Violet e voglio stare con te per tutti i giorni che ci restano.

Tua Tata K

Alla donna più bella e dolce del mondo. Ti amoooo.

Tuo Marco

Per Antonella. Sono passati 38 anni da quando ci siamo uniti, ti amo più di prima.

Fiorenzo

Sara M. Per cosa ho combinato e nascosto sarei stato da cartellino rosso e mesi di squalifica.Ti ho chiesto scusa e te lo scrivo pure qui, ma penso che abbia già pagato pegno sei l’unica persona che mi ha fatto veramente innamorare e provare la chimica in amore. Ti amo. Portami via.

Roberto

Alla mia cara metà (a volte anche tre quarti) la mia amata Simonetta. Dopo 52 anni e passa, trascorsi insieme tra alti, bassi e tante traversie come fossimo, direi, nel paese dello sconforto (dove ’o piove, o tira vento, o suona a morto’) io ti voglio sempre bene come quando ti vidi la prima volta, celestiale visione, seduta sopra un muro della lucchesia, con le gambe maliziosamente esposte al caldo sole di luglio; e poi conosciuta , incontrata e dato inizio al nostro lungo cammino insieme. Ebbene, sappi che ti voglio ancora bene come allora come dire che io ’non sono come le api che volan di fiore in fiore, io sono come l’edera dove s’attacca muore’. Ciao amore mio, un bacione come una volta.

Tuo Giorgio

Sono già 32 anni trascorsi insieme, con sacrifici e difficoltà, ma tanti momenti felici: tre figli, viaggi e le tante cose belle della vita. Spero di continuare a stare al tuo fianco per i prossimi 100 anni. Alla mia amata capretta.

Giovanni

Stefania amore mio 35 anni insieme e iniziamo una nuova avventura! Auguri amore.

Luciano

Buon San Valentino. Alessandro & Alessia