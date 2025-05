Viva il cinema, puntate speciali a Torino

"Viva il cinema", la trasmissione ideata e condotta dal collega Federico Berti (foto) trasmessa da Tvr Teleitalia 7 Gold ha realizzato tre puntate speciali nella città di Torino. La prima puntata è già andata in onda e sarà presto replicata nei palinsesti: è dedicata alle "location" di film popolari girati nel capoluogo piemontese come "Profondo rosso", "La donna della domenica", "Così ridevano" ,"Cabiria", il primo kolossal del cinema italiano diretto nel 1914 da Giovanni Pastrone. La seconda puntata sarà trasmessa domani alle 12.30 con replica domenica alle 8.30: è dedicata al museo della radio e della televisione che ha sede del cento di produzione Rai. La telecamera di Tvr punta l’attenzione sui tanti protagonisti del piccolo schermo come Mike Bongiorno, Raffaella Carrà e altri. Ritroveremo persino la cabina originale di "Rischiatutto"! Infine un intero "speciale" dedicato al museo del cinema nella Mole Antonelliana andrà in onda la notte fra mercoledì e giovedì, all’una, venerdì 31 alle 12.30 e domenica 1 giugno alle 12.30 . Tra i tanti cimeli conservati nel museo, ritroveremo la "Vespa" usata nel film "Caro diario" che lo stesso Nanni Moretti ha regalato al museo torinese, oppure una lunga serie di oggetti provenienti del set di "Titanic" di James Cameron tra cui lo splendido gioiello, il cuore dell’oceano, indossato da Kate Winslet.