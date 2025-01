Visite weekend. Fra memoria tessile e arte

Due gli itinerari proposti per sabato da Tipo, Turismo industriale Prato. Si parte alle 15 con "Creatività e fashion sostenibile. Le stoffe e le immagini di Prato": prima tappa a Corte Genova, oggi interessante polo artistico nato sulle vestigia dell’ex Lanificio Bini, uno spazio condiviso in cui si organizzano mostre, laboratori e concerti; seconda tappa nella sede ottocentesca del Lanificio Lucchesi, addossata alle mura medievali tra piazza dei Macelli e via Carradori, con la visita allo straordinario archivio dei campionari, trame e orditi con finissaggi speciali che hanno fatto la storia del tessuto e ancora oggi ispirano il mondo della moda. Prenotazioni su Ticketone, costo 15 euro.

Il secondo percorso partirà alle 17 da piazza Macelli alla ricerca delle pietre d’inciampo nel cuore della città, che ricordano gli arresti e le deportazioni del 1944, le vittime pratesi nei campi di concentramento nazisti. Da piazza Macelli, al Polo Campolmi, a piazza San Marco e San Francesco, fino al Castello: questo è il percorso, per non dimenticare quegli orrori. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a [email protected].

Sempre sabato, alle 16 Palazzo Pretorio ospita una conferenza a cura degli Amici dei Musei. La storica dell’arte Lia Brunori parlerà del nuovo allestimento della Galleria di Palazzo Alberti, con le opere della collezione appartenuta alla Cassa di Risparmio, che raccontano una storia di arte e di emozioni, che hanno un legame inscindibile con la città. Seguirà una visita guidata alla Galleria, riservata ai partecipanti della conferenza, con prenotazione obbligatoria a [email protected].

Ancora sabato, alle 15 con Prato Cultura inizia il viaggio alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti con tre appuntamenti per esplorare i capolavori della collezione. In questo primo incontro focus sulle opere di Fra’ Bartolomeo, Andrea del Sarto e Rosso Fiorentino. Contributo: 15 euro più biglietto del museo.

Domenica alle 15 Prato Cultura replica PratodaSottoinsu: un viaggio alternativo nella Prato Medievale, dai sotterranei sotto la Basilica delle Carceri, alla visita nel centro storico col naso all’insù per guardare alle case-torri. Contributo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria a entrambe le iniziative: [email protected] o pagina Fb dell’associazione.