Visite mediche gratis a Comeana. Geriatria: posti esauriti da giorni

Tre mesi di lavoro per allestire la "Giornata della prevenzione" a Comeana. La Misericordia e la Casa di accoglienza anziani organizzano, con la collaborazione del Comune di Carmignano, oggi e domani due giornate dedicate ai check up gratuiti.

"Dietro a questa iniziativa – ha spiegato il presidente della Misericordia di Comeana Alberto Corona – c’è stato un lungo lavoro perché non è facile reperire medici specialisti disponibili per visite nei week end. Ci siamo riusciti grazie ad un’operazione di squadra e a chiusura di questa due giorni avremo anche un corso per l’uso del defibrillatore. I defibrillatori sono diffusi, a Comeana, ne abbiamo uno proprio in piazza Battisti dalla scorsa settimana e dobbiamo inculcare nei cittadini l’importanza di essere pronti ad usarlo. E’ semplicissimo. Questo perché può essere utile, vedi il drammatico caso del giovane calciatore che ha avuto un arresto cardiaco a Campi Bisenzio. Anche se questo strumento non può essere determinante, non si deve più sentir dire ’nessuno lo sapeva usare’. A questo teniamo molto".

Antonio Cirri ha evidenziato come le visite geriatriche sono già sold out da giorni ma non esclude una nuova giornata dedicata alla prevenzione e ulteriori visite mentre ci sono ancora posti liberi per la fisioterapia. Quali saranno le visite gratuite che si potranno effettuare? Alla Misericordia in piazza Scalpellini oggi dalle 9 alle 12.30 gli over 65 potranno fare una visita dermatologica e consultare il geriatra dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domani, invece, sempre nella sede della Misericordia dalle 8.30 alle 12.30 sarà possibile incontrare vari medici: il dentista, l’oculista, la podologa, la nutrizionista e il pediatra e l’oncologo. Si potranno rilevare i parametri vitali (glicemia, pressione/frequenza cardiaca, saturazione). Ci sarà poi una azienda specializzata per il controllo dell’udito e una palestra per la consulenza in materia di fisioterapia e sport.

Dalle 15 alle 19 si svolgerà un corso di Blsd "laico" per abilitare all’uso del defibrillatore semi-automatico. Per prenotare le visite rivolgersi alla Misericordia: 055.8710003 oppure di persona al centralino. "Questa iniziativa – ha detto il sindaco Edoardo Prestanti, affiancato dall’assessore alla sanità Federico Migaldi – è il primo approccio alla prevenzione e non parte dall’alto ma dall’impegno delle associazioni e dei medici. La nostra volontà è proprio quella di dare centralità alla prevenzione e ci auguriamo diventi un appuntamento fisso annuale".

M. Serena Quercioli