Visite in piazza, più di mille persone. Scoperte patologie a cuore e tiroide

La prevenzione funziona. Lo dicono i medici lo dimostrano i risultati della giornata dedicata alla salute promossa da Lions Clubs International – Distretto 108 LA, Lions Club e Leo Club Montemurlo con il patrocinio del Comune di Montemurlo. A fine giornata sono state 1077 le prestazioni sanitarie erogate tra elettrocardiogramma, ecografia addome, screening cardiovascolare, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, controllo udito, endocrinologia, saturazione, consulenza nutrizionale e chiropratica, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), consulenza posturale, visita urologica, consulenza pediatrica.

Le visite in piazza hanno permesso di scoprire alcune importanti patologie cardiache e di tipo endocrinologico di cui i pazienti non erano a conoscenza. In particolare sono stati scoperti diversi casi di noduli alla tiroide che dovranno essere approfonditi attraverso esami specialistici: "Questo dimostra il grande valore del tempo dedicato alla prevenzione - sottolinea il presidente del Lions Club Montemurlo, Giovanni Campopiano – Speriamo davvero che le visite mediche gratuite abbiano contribuito a salvare delle vite e a scoprire in tempo utile delle patologie che, se trascurate avrebbero potuto causare conseguenze gravi".

In campo circa 100 volontari che, tra sabato e domenica, si sono occupati dell’allestimento del campo base in piazza della Costituzione. "Lions in piazza compie dieci anni e dimostra ancora una volta il suo valore per la salute pubblica e per fare prevenzione - dice il sindaco Calamai -. Grazie a tutti i medici, agli infermieri e al nostro straordinario mondo del volontariato che ha reso possibile questa giornata".

Grazie alla disponibilità della veterinaria Elettra Logli sono stati una ventina, tra cani e gatti, gli animali che hanno fatto uno screening sanitario.