Visite guidate e cammini in città

Visite guidate alla mostra dell’Opera del Duomo. La cooperativa PratoCultura, che gestisce il Museo, ha promosso alcune visite alle mostra "Giubileo 2025: intrecci di arte e fede a Prato". La prima sarà sabato 22 febbraio alle 15, poi sabato 29 marzo e domenica 25 maggio, sempre alle 15. La prenotazione è obbligatoria: 0574 29339; [email protected]. Il costo è di 15 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso. A corredo della mostra è stato pensato un programma di attività didattiche per le scuole e per i gruppi di catechismo. Il Giubileo del 2025 sarà il venticinquesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa. La proclamazione del primo Anno Santo risale al 1300. Per rievocare questo momento storico una pellegrina, venuta dal Medioevo, accompagnerà i ragazzi in un itinerario tra i monumenti più rilevanti della Prato medievale. In cammino verso il Giubileo è un itinerario che partirà dal Museo e condurrà i partecipanti alla scoperta dei santuari in centro città.