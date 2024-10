Visitazione, la Villa aperta in notturna

Una bella occasione stasera per ammirare la Visitazione del Pontormo, esposta alla Villa Medicea di Poggio a Caiano Questa sera alle 20, 21 e 22 sono in programma tre visite straordinarie degli appartamenti monumentali, guidate dallo staff della villa, per terminare con la Visitazione del Pontormo, nel nuovo allestimento in sala del Fregio (foto). L’ingresso alla villa è gratuito. Dal 5 ottobre scorso, lo ricordiamo, la Visitazione è tornata visibile al pubblico dopo 15 mesi trascorsi al chiuso nella chiesa di San Michele a Carmignano. L’opera appare, adesso, in tutta la vivacità dei suoi colori, nella nuova teca di vetro e con un’illuminazione adeguata, all’interno della villa medicea che ospita già un’altra opera del Pontormo, la lunetta affrescata di Vertumno e Pomona. La prenotazione per le visite è obbligatoria telefonando in orario di apertura allo 055 877012. Il ritrovo dei partecipanti è previsto dieci minuti prima di ogni visita al cancello grande in piazza dei Medici. C’è da ricordare che il lunedì la Villa Medicea è chiusa al pubblico, mentre tutti i giorni dal martedì alla domenica si può accedere alla Villa e ammirare anche la Visitazione sempre gratuitamente e su prenotazione, domenica, con ingresso ogni ora a partire dalle 8.30 e fino alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.