Violenza sessuale su minore. Le strappa i vestiti e la picchia . Aggressore arrestato in città

Un marocchino di 32 anni, residente a Prato, è stato arrestato dalla squadra mobile di Prato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. L’episodio sarebbe avvenuto ad agosto scorso a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, mentre la giovane si stava recando in discoteca. La squadra mobile pratese, fanno sapere dalla questura, nell’ambito dei servizi finalizzati alla ricerca e alla cattura di soggetti colpiti a vario titolo da misure restrittive, ha eseguito il provvedimento cautelare emesso dall’autorità giudiziaria di Lucca nei confronti del marocchino, domiciliato a Prato, con precedenti di polizia per reati contro la persona, regolare sul territorio nazionale.

Secondo quanto appreso, nella serata del 26 agosto, dopo avere seguito una ragazza minorenne che stava percorrendo il lungomare per recarsi in una discoteca del litorale viareggino, il 32enne l’ha aggredita. Prima l’ha costretta a subire reiterati atti sessuali: l’ha toccata nelle parti intime nonostante i ripetuti tentativi della ragazza di sottrarsi. Di fronte alla strenua resistenza della giovane, l’uomo l’ha colpita con pugno in faccia, facendola cadere a terra. A quel punto, in base a quanto ricostruito, l’uomo l’ha afferrata per il collo e l’ha scaraventata contro una siepe, strappandole i vestivi ed obbligandola a subire ulteriori e crescenti molestie di natura sessuale. Per fortuna le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che sono subito intervenuti per aiutarla. Il marocchino riuscì a scappare facendo perdere le proprie tracce. In seguito alle attività investigative la squadra mobile di Prato ha identificato l’uomo, arrestandolo il 30 ottobre. Adesso si trova rinchiuso nel carcere della Dogaia.