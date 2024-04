Vinitaly, anche Carmignano in vetrina

Pronta ad aprire i cancelli la cinquantaseiesima edizione del ‘Vinitaly’ , che anche quest’anno vedrà la presenza , oltre alle eccellenze italiane , di 30 paesi provenienti da molte parti del mondo da oggi al 17 aprile. Al Salone Internazionale del vino e dei distillati di Verona sono attese presenze da capogiro con oltre 4.000 cantine all’interno di un programma ricco di iniziative e attività, dedicate in specie alla degustazione. A questo appuntamento prestigioso non poteva mancare il nostro Carmignano con una partecipazione significativa di produttori pronti ad accogliere nei loro stand buyers, esperti del settore e consumatori. "Una vetrina irrinunciabile - commenta Silvia Vannucci di Piaggia presente al Salone con il padre Mauro, fondatore dell’azienda – Per questo abbiamo deciso addirittura di allargare ulteriormente il nostro stand. In particolare siamo orgogliosi di presentare, oltre a tutte le anteprime, una novità prodotta in sole mille bottiglie e costituita da una peculiare parcella della vigna Piaggia che abbiamo chiamato ‘ Uva dei Colombi’. Contiamo molto anche stavolta sul Vinitaly che, oltre a offrire l’occasione di incontrare vecchi e nuovi amici, ci consente di aprire ulteriormente le porte a ulteriori mercati, come nel caso di Israele che rappresenta uno dei nostri più ambiziosi progetti per il futuro". Un Salone di Verona molto ambito a cui si affiancano iniziative come l’ International Olive Oil Trade Show, l’ Xcellent Beers e il Salone internazionale delle tecnologie Enolitech, senza trascurare la campagna internazionale coordinata da Veronafiere e Ice-Agenzia.

Di agenda ‘fitta di impegni’ parla Beatrice Contini Bonacossi della Fattoria di Capezzana: "Abbiamo decine e decine di appuntamenti con i nostri importatori e con gli agenti del mercato italiano che per noi resta il più importante, nonostante resti al di sotto del 50% rispetto al totale delle vendite. Come new entry presentiamo il ‘ Monna 1475’ derivato in qualche misura dal ‘Monna Nera’, ma dal carattere decisamente ‘easy’, un vino di non grande struttura che ha come target la clientela giovanile , orientata di recente verso vini non troppo potenti" Cauto ottimismo da parte dei produttori per quanto riguarda l’andamento in vigna nonostante le bizzarrie climatiche: "Il caldo precoce di questi giorni non fa male di certo all’uva e l’acqua non è mancata", commenta il presidente del Consorzio Fabrizio Pratesi. "Personalmente non sarò presente al Vinitaly con la mia azienda – spiega Pratesi - anche se non mancherò di fare una visita al Salone. Dopo che è stato approvato il riconoscimento ministeriale di Consorzio di Tutela, puntiamo alla prossima edizione confidando nel sostegno di questa realtà vitivinicola sempre più importante".

Guido Guidi Guerrera