Vini divini al tramonto Super etichette e jazz Gli assaggi eccellenti attirano anche i turisti

Degustare le migliori etichette di vini toscani, deliziare il palato con prodotti enogastronomici di qualità della provincia di Prato, il tutto accompagnato da un sottofondo di musica jazz. E’ ciò che andrà in scena ad Artimino il 13 e 14 luglio dalle 19 alle 24, in piazza San Carlo, grazie a ‘Tramonti DiVini’. L’appuntamento, a ingresso libero, organizzato dalla Proloco e dal Comune di Carmignano, in partnership con Confcommercio Pistoia e Prato, rientra nell’ambito del percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche territoriali proposto da ‘Eat Prato’.

L’iniziativa è inserita anche nel circuito di ‘Vetrina Toscana’, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico. Accanto a loro ci sono gli altri partner della manifestazione: La Strada dei Vini di Carmignano, la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, il Consorzio Turistico Città di Pistoia, l’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Prato, e lo sponsor Chianti Banca. Tramonti DiVini gode inoltre di un contributo da parte della Regione Toscana.

"Questa iniziativa è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio", spiega l’assessore al turismo del Comune di Prato Gabriele Bosi. "Felice di appoggiare l’iniziativa. Chilometro zero, tipicità e qualità sono le parole d’ordine di Tramonti divini", ha detto Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio. Insomma, una due giorni che spinge il territorio. "Una leva sicuramente potente per rafforzare la vocazione turistica di una zona che ha moltissimo da proporre", le parole del direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini. L’evento si articolerà attraverso la proposta di quattro varietà di vini provenienti da cantine locali e gestiti dalla Proloco: si tratta di un bianco, di un rosso, di un barco e di un rosato. Per l’occasione verrà distribuita una taschina di stoffa insieme ad un calice, al prezzo di 5 euro.

I vini da degustare, guidati dall’Associazione Italiana Sommelier, avranno prezzi variabili a seconda dell’etichetta. I vini protagonisti saranno un Ambra Trebbiano (bianco), un Podere Allocco ‘Bacano’, un Capezzana rosato, un Ginestre rosato, un Pratesi ‘Locorosso’, un Podere il Sassolo rosato, un Artimino ‘Carmignano’, ed un Colline San Biagio ‘Vignatoia’. Vini che, peraltro, potranno poi essere accompagnati con l’offerta gastronomica di 8 realtà selezionate, ciascuna porterà due pietanze e un dessert: Atipico – Strada dei Vini di Carmignano, Cucino io – Personal Chef on the road, Enogastronomia Questione di Gusto, L’Amante della Bistecca, Methe Enoteca Bistrot, Osteria I’Ficarello, Ristorante Il Capriolo, Ristorante Vallechiara. Ciascuna delle due serate sarà accompagnata da musica jazz live, mentre resterà aperto il Museo Archeologico e in piazza si svolgerà il tradizionale mercatino. "Le sinergie – osserva il sindaco Prestanti – trovate tra le varie associazioni e i ristoratori hanno portato all’ideazione di un evento enogastronomico, che parla non solo di Carmignano ma di tutto il Montalbano".

Caterina Cappellini