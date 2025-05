Settembre Prato è spettacolo. Tre imprese per l’organizzazione: "Più risorse e un cambio di passo"

Dopo settimane di attesa è stato ufficialmente assegnato l’incarico per l’organizzazione e la gestione di Settembre Prato è Spettacolo per le edizioni 2025 e 2026. Ad aggiudicarsi la gara, indetta dal Servizio Cultura del Comune attraverso la piattaforma online Tutto Gare, è stato un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Le Nozze di Figaro srl di Firenze, Ponderosa Music and Arts srl di Milano e A-Live di Alberto Castellani di Prato.

Il nuovo gruppo di lavoro avrà il compito di organizzare non solo il festival musicale che da anni anima le piazze del centro storico a fine estate, ma anche il concerto della Camerata strumentale pre corteggio e il tradizionale Corteggio storico, in occasione della festa della Madonna della Fiera. Il tutto in regime misto di concessione e appalto, con un investimento pubblico complessivo di circa 510.000 euro per il biennio 2025-2026. La decisione segna un cambio di passo per il festival, dopo la conclusione dell’esperienza precedente. "Puntiamo ad iniziare un nuovo percorso - ha dichiarato la sindaca Ilaria Bugetti - e abbiamo scelto di farlo strutturando una proposta rafforzata anche dal punto di vista delle risorse investite, perché vogliamo eventi di altissima qualità per la città. E questo si è già visto anche dai concorrenti che hanno partecipato al bando, segno dell’interesse che il festival suscita. Ora sta ai vincitori fare delle proposte artistiche che noi valuteremo attentamente".

La presenza tra i vincitori di A-Live, realtà pratese legata ad Alberto Castellani, segna un ritorno all’interno del progetto. Castellani, infatti, aveva già partecipato alla gestione del festival negli anni passati quando era socio, insieme a Francesco Fantauzzi, della società Fonderia Cult Art. A fianco di A-Live, ci saranno Ponderosa, società milanese con esperienza nella produzione musicale, e Le Nozze di Figaro, già attiva su vari progetti culturali in Toscana.

Resta da capire in che direzione si muoverà la nuova gestione, anche alla luce delle aspettative. Nei prossimi giorni è attesa la presentazione ufficiale del piano organizzativo, che dettaglierà i contenuti artistici e logistici dell’edizione 2025. Grande attenzione sarà riservata alla qualità delle proposte musicali, alla valorizzazione delle piazze e dei luoghi simbolici del centro storico, e all’integrazione con le altre realtà culturali della città.

Con l’aggiudicazione del nuovo incarico, Prato guarda ora con fiducia al futuro di uno dei suoi appuntamenti culturali più attesi, nella speranza che Settembre Prato è Spettacolo possa continuare a crescere e a rappresentare un punto di riferimento nel panorama cittadino.

Si.Bi.