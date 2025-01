Villoresi, un libro sui 50 anni di carriera

Non solo la prova attoriale sul palco con Guerra e pace, ma anche un libro per l’atteso ritorno a casa di Pamela Villoresi, ex direttrice del Teatro Biondo di Palermo, che produce lo spettacolo insieme al Teatro Stabile di Catania e a Teatro di Roma. L’attrice pratese sarà protagonista di un incontro negli spazi al Ridotto del Politeama Pratese sabato 18 gennaio: alle 17 sarà presentato il libro di Teresa Megale (nella foto) dal titolo "I teatri di Pamela Villoresi. Cinquant’anni di spettacolo". Come spiega il titolo, il volume di Teresa Megale, storica del teatro e docente di discipline dello spettacolo all’Università di Firenze e al Pin di Prato, in quasi 200 pagine ricostruisce la biografia artistica dell’attrice pratese, attraverso alcuni passaggi fondamentali. Come si legge nella presentazione, "interprete generosa, Pamela Villoresi ha attraversato da protagonista il teatro, la televisione, il cinema, non sottraendosi nemmeno a prove registiche". Il volume edito da La Mongolfiera ripercorre la sua ricca e articolata carriera attraverso un dettagliato contributo critico e attraverso un ricco corpus fotografico. La prefazione è di Irina Brook, la postfazione di Giovanni Puglisi. Alla presentazione interveranno, oltre all’autrice e all’attrice, il crtico teatrale Paolo Petrone e la storica del teatro Elena Randi; l’incontro sarà moderato da Beatrice Magnolfi, presidente della Fondazione Politeama. Ingresso libero.