Villa Medicea di Poggio, le visite speciali

Oggi e domani alle 16 alla Villa Medicea di Poggio a Caiano torna l’appuntamento con Villainmezzora, le visite guidate alla scoperta di particolari insoliti e dettagli nascosti, anche in ambienti solitamente chiusi al pubblico. Il tema di oggi con la guida di Laura Brugnettini sarà "Bizzarri geroglifici: l’Egitto nascosto in Villa", un percorso attraverso il tempo alla ricerca dell’Egitto, testimonianze nascoste tra fasti medicei e opere ottocentesche. Domani sempre alle 16 Silvia Betti guiderà i visitatori alla scoperta di un secretaire di fine Seicento: lo "stipo cinese". Le visite sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria: basta telefonare allo 055 877012 in orario di apertura della villa, dalle 8.30 alle 15.30 (ricordiamo che il parco, sempre a ingresso libero, è aperto dalle 8.15 alle 17, senza prenotazione, con l’ultimo ingresso alle 16.30). Il prossimo appuntamento con le visite in mezz’ora sarà venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, con L’abbraccio della Villa, le scalinate curve di Pasquale Poccianti, a cura di Luca Mattioli; sabato 3 giugno, sempre alle 16, sarà invece replicata la visita "egiziana" a cura di Laura Brugnettini. Nella foto: Pontormo, lunetta, particolare, salone Leone X.