Villa Guicciardini Festa grande per il basket

Una grande festa del basket regionale a Villa Guicciardini, con i protagonisti dell’ultima stagione: tanti atleti riuniti per una girnata di allegria e condivisione. Un movimento, quello toscano, che si conferma in grande crescita: 712 squadre iscritte ai campionati (miglior risultato degli ultimi sette anni), 9329 gare gestite (119 in più rispetto al 2022/2023), delle quali 6539 giovanili (167 in più) ed una componente femminile che ha fatto registrare un incremento del 9,43% di società (116 contro le 106 della passata stagione) e del 21,84% rispetto al campionato 2021 - 2022 (87 squadre).

Risultati che sono stati ricordati durante la cerimonia di premiazione delle società vincenti i titoli regionali dei campionati giovanili, il 3×3 e la Coppa Toscana e Primavera. A ricevere i riconoscimenti, dalle mani del presidente della Fip Giovanni Petrucci e del presidente della Fip Toscana, Massimo Faroni, sono state in tutto 32 società (25 maschili e 7 femminili) insieme ad allenatori, dirigenti ed arbitri che hanno ricevuto i premi speciali Piero Massai, Otello Formigli e Piero Focardi, andati rispettivamente ad Andrea Panelli (arbitro), Giuseppe Piazza (allenatore) e Mario Spoto (dirigente). Un premio speciale è stato assegnato anche ad Umberto Vezzosi, della Scuola Basket Arezzo, per aver salvato la vita ad un ragazzo colto da malore durante una partita. La festa è stata anche una vetrina per i nostri Dragons,con la presentazione di tutte le squadre, dalla serie C al minibasket e la premiazione della under 17 Eccellenza, vincitrice del titolo regionale, che a giugno ha disputato anche le finali nazionali in Cilento. "La Toscana è una terra che ha vissuto e continua a vivere il grande basket, qui c’è passione, impegno e tanto lavoro, come testimoniano i risultati ottenuti in questi anni – ha affermato il presidente della Fip, Gianni Petrucci. – L’obiettivo deve essere quello di continuare a migliorarsi e magari tornare ad avere 5 squadre in serie A, come avvenuto in passato. Sono convinto che il futuro della pallacanestro, in questa regione, sarà molto positivo perché la strada intrapresa è quella giusta e vi porterà ad anni ricchi di soddisfazioni". E’ stata proprio una bella festa per lo sport, riuscita grazie al decisivo contributo organizzato della Pallacanestro Dragons e al sostegno del gruppo Lo Conte con l’ospitalità a Villa Guicciardini.