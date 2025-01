Presentati a Prato i nuovi vigili di quartiere: ecco dove saranno impiegati

Prato, 22 gennaio 2025 – A Prato arrivano quattro nuovi vigili di quartiere. Raccoglieranno segnalazioni ed esposti, nell’ottica di un maggior controllo del territorio.

Gli agenti, come fa sapere una nota del comune, saranno impiegati principalmente nei quartieri di San Paolo, Soccorso e Macrolotto Zero, ma anche nei punti di ascolto ai mercati rionali, dove opereranno con un furgone attrezzato per raccogliere segnalazioni e intervenire direttamente o trasmettere le richieste alla centrale operativa.

Questi nuovi ingressi sono stati resi possibili grazie a un finanziamento del Ministero degli Interni di 170 mila euro, nell’ambito di un progetto annuale rinnovabile per tre anni. Il finanziamento è vincolato alle “attività di polizia di prossimità, che prevede un presidio costante delle aree individuate in orario mattutino e pomeridiano”.

Ad affiancare i nuovi agenti ci saranno anche tre unità già attive sul territorio.

"Questo importante servizio si concentrerà nelle zone più sensibili, individuate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini", ha detto la sindaca Ilaria Bugetti. "La nostra intenzione – aggiunge, - è di continuare ad assumere personale sia attraverso nuovi bandi che con progetti speciali come questo, per meglio rispondere alle esigenze del territorio".

A febbraio sarà discusso in giunta il concorso per l’assunzione di 13 nuovi agenti, mentre è già in corso un bando di mobilità per 2 istruttori. Al netto di pensionamenti e trasferimenti, l’organico della Polizia municipale crescerà di 10 unità, arrivando a 210 agenti, a cui si aggiungeranno 20 ispettori.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco e assessore alla Polizia municipale Simone Faggi: "Vogliamo rafforzare la presenza della municipale sul territorio per garantire decoro, ascolto e sicurezza ai cittadini".