Vigili del fuoco in Libia, i ringraziamenti del prefetto

Il prefetto, Adriana Cogode, ha ricevuto la visita del team dei vigili del fuoco di Prato rientrato in Italia dopo una missione di soccorso in Libia colpita recentemente dall’uragano Daniel. Dalla caserma di via Paronese sono partiti il comandante Stefania Fiore, e quattro unità di personale operativo, Alessio Montini, Michele Pancani, Andrea Sorresina, Marco Squilloni; il gruppo si è unito ad altri colleghi per formare una squadra di quaranta persone coordinata da Stefania Fiore. Il comandante Fiore ha raccontato come la squadra abbia operato nelle attività emergenziali in un contesto territoriale complesso e tragicamente compromesso a seguito del disastro causato dal crollo delle due dighe libiche. Il lavoro del contingente italiano - che ha operato a Derna per il soccorso alla popolazione, per liberare case e strade da fango e detriti trasportati dalle inondazioni - è stato delicato e impegnativo. Il prefetto ha ringraziato il comandante e gli uomini della squadra.