Vigili del fuoco, domani la festa . Gli interventi sono 3800 in un anno

Il totale degli interventi eseguiti dai vigili del fuoco nella provincia di Prato sono stati 3.846 nel 2024 di cui 2562 a Prato, 1202 a Montemurlo, 82 a Vaiano e i restanti negli altri comuni della provincia. E’ il bilancio di un anno di attività del comando di via Paronese che domani, come da tradizione, festeggerà la patrona dei vigili del fuoco, Santa Barbara. Fra i dati che sono stati resi noti ci sono anche i procedimenti giudiziari portati avanti (101), mentre le comunicazioni di notizie di reato in seguito a interventi eseguiti dai pompieri sono state 29. Le attività di vigilanza antincendio sono state 127 mentre le istanze di prevenzione incendi sono state 852 di cui 619 quelle evase. I vigili del fuoco hanno anche ricordato le esercitazioni svolte durante l’anno: quella alla Toscochimica, la giornata di protezione civile che si è svolta al Cicognini, Megacode a Montemurlo con scenari di incendio, crollo, incidente stradale, soccorso con tecniche Saf e la predisposizione per un campo base. A queste attività si è affiancata la formazione con 73 persone formate, 37 esami addetti antincendio, 328 persone scrutinate.

Domani, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, il comando di via Paronese celebrerà la festa con iniziative aperte a tutti i cittadini. La giornata comincerà alle 8,30 al comando alla presenza del comandante Maria Vincenza Saccone, di tutti i funzionari e del cappellano del Comando don Helmut Szeliga, con il picchetto d’onore, l’alzabandiera e l’onore ai caduti per ricordare tutti i vigili del fuoco che si sono sacrificati nell’adempimento del loro dovere.

Alle 10.30 in Cattedrale si terrà la messa officiata dal vescovo Giovanni Nerbini con la partecipazione del cappellano don Helmut. Durante la celebrazione il coro delle alunne e degli alunni del convitto Cicognini, sotto la direzione artistica della professoressa Silvia Coveri, eseguiranno brani di Handel, Vivaldi e la "Vergine Madre" di Marco Frisina. Infine alla presenza del prefetto Michela La Iacona saranno consegnati i diplomi di lodevole servizio al personale: Matteo Barbarulo, Monica Camaiani, Alessio Montini, Massimo Lelli, Massimo Cardelli, Roberto Santini, Mario Bolognini di recente in pensione. Di fronte al Duomo saranno esposti i mezzi operativi dei vigili del fuoco di nuova generazione e storici, a testimonianza dell’evoluzione e del lavoro che "quotidianamente il Corpo Nazionale svolge per la collettività per assicurare condizioni di sicurezza e prontezza operativa in caso di necessità", fanno sapere dal comando di via Paronese.