Vigilessa aggredita da un rottweiler. Finisce in ospedale

Trenta giorni di prognosi per una vigilessa di Poggio a Caiano aggredita da un rottweiler proprio nei giorni dell’alluvione. Il fatto è accaduto venerdì scorso in via Soffici, proprio nel centro del paese. L’agente ha suonato il campanello di una ditta nella quale doveva entrare: il portone automatico si è aperto e lei è entrata, come altre volte. A quel punto da una trentina di metri di distanza è sbucato il grosso cane che si è lanciato nella corsa e non le ha riservato un’accoglienza "pacifica". L’animale, un incrocio fra pastore tedesco e rottweiler, le si è avventato contro, buttandola a terra e mordendole il braccio col quale tentava di ripararsi il viso. La vigilessa ha avuto tanta paura, ha vissuto veri momenti di terrore ma avuto anche tanto coraggio di resistere alla presa, in quanto è agente di esperienza, e le sue urla hanno richiamato il proprietario che probabilmente l’attendeva in ufficio e non si era accorto del cane libero.

L’agente ha chiamato il comando che ha chiesto al 118 l’invio di una ambulanza. La vigilessa è stata soccorsa dalla Pubblica Assistenza L’Avvenire e ricoverata al Santo Stefano per le medicazioni. Ha riportato la frattura scomposta al polso sinistro ed escoriazioni in varie parti del corpo con prognosi di 30 giorni. L’agente presenterà denuncia.