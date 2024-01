Viaggio tra i negozianti: "Il freddo è in ritardo. Gli sconti invernali?. Occorre posticiparli"

L’inizio dei saldi invernali è dietro l’angolo. Anche quest’anno in Toscana cominceranno alla vigilia dell’Epifania, ossia il 5 gennaio, e dureranno esattamente due mesi, andando quindi a concludersi il 5 marzo. Un periodo questo nel quale i negozianti pratesi si augurano che l’onda positiva del Natale si prolunghi. Magari non ci sarà la vera e propria "corsa all’occasione", ma in centro storico si respira un cauto ottimismo da parte dei commercianti. "Il periodo di Natale è andato bene, nonostante le difficoltà legate ad esempio all’alluvione, e per questo voglio avere fiducia per questi saldi – afferma Marta Castellano, titolare del negozio d’abbigliamento La Bottega degli Artigiani di via Muzzi – Ciò non toglie che arrivano decisamente troppo presto: mi sembra ieri che ho tolto il cartellone dei saldi estivi dalla vetrina...". Dello stesso avviso sono un po’ tutti, a partire da Matteo Donati e Letizia Zucchini di Priveé Abbigliamento in via Pugliesi. "Il freddo sta arrivando solamente ora e non è certo il primo anno che accade, per cui ci si dovrebbe muovere di conseguenza, facendo slittare l’avvio dei saldi invernali a febbraio. Ma così è, e tocca adattarci per adesso. Ci aspettiamo un certo impatto soprattutto nelle due settimane iniziali e la speranza è che possa essere un momento soddisfacente, dato che anche il Natale ci ha sorriso. Da noi i clienti potranno trovare sconti del 20%".

La musica non cambia spostandosi da Cecchi Uomo in via Santa Trinita. "Per quanto mi riguarda – spiega il titolare Claudio Cecchi – i saldi invernali non dovrebbero scattare prima della fine di febbraio e al massimo dovrebbero durare un mese, non di più. La speranza è quella che i prezzi ribassati risveglino la voglia di comprare nei pratesi. Abbiamo trascorso un buon Natale certo, ma non fra i migliori. In generale, la stagione non è delle più facili a causa dell’inverno arrivato in ritardo e della questione alluvione".

Sulla medesima falsariga la testimonianza di Alessandro Puggelli, titolare di Puggelli Clothing. "Sono d’accordo con i miei colleghi: i saldi invernali – racconta il negoziante di via Guasti – devono necessariamente essere posticipati per via del freddo che ormai si presenta con sempre più ritardo. Per fortuna noi siamo stati particolarmente attenti nella selezione dei capi da tenere in negozio. Sul fronte saldi, arriveremo fino ad un massimo del 50% di sconto rispetto al prezzo base". Non solo i prodotti del mondo dell’abbigliamento: i consumatori potranno sfruttare le occasioni anche su altri tipi di merci, come quelli venduti da Just Design in via Mazzoni. "E’ vero che quando si parla di saldi si pensa soprattutto ai capi d’abbigliamento, ma certi clienti puntano molto anche sugli sconti relativi all’oggettistica, ideale ad esempio per fare qualche regalo – dice Nabila Guasti – Anzi, c’è qualcuno che aspetta appositamente gli sconti per venire e acquistare da noi".

Francesco Bocchini