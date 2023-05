Viaggio della Memoria, i ragazzi del Marconi negli ex campi di concentramento

Prato, 19 maggio 2023 - In viaggio negli ex campi di concentramento di Mauthausen, Gusen ed Ebensee per prendere consapevolezza - ancora di più di quanto non faccia leggere un libro - rispetto ad episodi tragici che hanno contraddistinto la nostra storia e che non devono assolutamente ripetersi.

E' questa l'esperienza vissuta dal 4 all’8 maggio, in concomitanza con le cerimonie internazionali per il 78° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen e dei suoi sottocampi, da sei ragazzi di sei classi dell’Istituto Guglielmo Marconi. Accompagnati dalla vicepreside Franca Licata, gli alunni si sono uniti alla Parrocchia di Santa Lucia, dal 1987 gemellata da un patto di fratellanza con la cittadina austriaca di Ebensee e guidata da Don Alessandro Bigagli.

Una volta tornati, i ragazzi hanno tenuto un incontro nell’aula magna dell’istituto, alla presenza anche di don Bigagli, per raccontare luoghi ed emozioni ai compagni, stimolando una riflessione su temi cruciali come la tolleranza, il rispetto, la diversità e la non violenza. “Iniziative, come il Viaggio della Memoria, rappresentano un pilastro fondamentale nella formazione dei giovani e nella costruzione di una società consapevole e responsabile – le parole del presidente della provincia di Prato, Simone Calamai –. Si tratta di un’esperienza educativa che permette agli studenti di conoscere e comprendere una delle pagine più buie e atroci della nostra storia e imparare le lezioni che ne derivano. Per questo motivo è importantissimo contribuire a tenere viva la memoria dal momento che saranno loro, i nostri giovani, i testimoni del futuro”.

