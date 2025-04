Viaggi anziani a prezzi agevolati. Con Auser l’estate è in vacanza

In vacanza a prezzo calmierato. Un modo concreto per aiutare gli anziani che con la sola pensione potrebbero avere difficoltà ad accedere ai prezzi di mercato. Sarà pubblicato a breve l’avviso del Comune di Montemurlo per richiedere un contributo per la partecipazione alle vacanze anziani. Le persone con più di 65 anni, residenti a Montemurlo, che vogliono partecipare ai soggiorni estivi organizzati da Auser volontariato promozione sociale di Prato nel periodo da giugno a settembre 2025, potranno richiedere un contributo a sostegno del costo di partecipazione fino ad un massimo di 200 euro.

"Le vacanze estive sono un importante momento di riposo e di socializzazione ed è importante garantire un sostegno economico a chi è più fragile per accedere a queste opportunità di svago - dice il sindaco Simone Calamai –. Gli ultra sessantacinquenni per noi sono una fascia di popolazione molto importante che, attraverso l’impegno nell’Auser, dimostrano tutto il loro valore nei confronti della nostra comunità. Penso al servizio del ’nonno vigile’, ai servizi nelle scuole o di apertura e chiusura dei nostri parchi pubblici".

Tra i requisiti necessari alla presentazione della domanda c’è il possesso di un’attestazione Isee, in corso di validità, di valore uguale o inferiore alla soglia massima di accesso di 10mila euro. Successivamente sarà redatta apposita graduatoria, stabilità in base all’età dei richiedenti, privilegiando le domande presentate dalle persone in età più avanzata e, a parità di condizioni anagrafiche. Le domande potranno essere presentate dal 15 aprile al 31 agosto. La domanda di partecipazione si può scaricare dal sito www.comune.montemurlo.po.it e si può presentare scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected], o all’ufficio protocollo. Per informazioni 0574.558571 – 0574.558556.