Viaccia Un altro passettino: ma è durissima

Marginone

0

Viaccia

0

MARGINONE 2000: Morini, Puccini, Casali, Lavorini, Conte, Bandoni, Carlini, Cesaretti, Cortesi, Del Magro, Venturini. A disp.:Bolognesi, Sheta, Mangiò, Ratti, Ricci, Rotunno, Papagna, Ristori, Bellandi. All: Tommei.

VIACCIA: Cecconi, Torcasso (65’ Nocentini) Bashkimi, Sforzi (75’ Querci) Fedi, Ferroni, Vannucci (85’ Baldi) Fofana, Yahon (55’ Hisely) Ridolfi, Rozzi. A disp.:Oliva, Caca, Fakkas, Bellucci. All.: Facchini.

Arbitro: Salvatore Angileri di Empoli, coadiuvato da Vincenzo Mongelli di Pisa e Federico Ficarra di Livorno.

"Una partita equilibrata: meglio noi in alcuni tratti, meglio i nostri rivali in altri. Abbiamo avuto almeno due occasioni per poter segnare il gol-vittoria ma non siamo riusciti a concretizzarle. Peccato, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché la prestazione c’è stata e l’atteggiamento era quello giusto". Mister Federico Facchini ha così commentato il pareggio senza reti che il Viaccia ha colto in trasferta ad Altopascio, sul campo del Marginone 2000. Uno 0-0 arrivato ieri nell’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Promozione 2024/25, che era di fatto uno scontro-salvezza fra due formazioni ancora in lotta per restare a galla.

Ridolfi ed Hisely hanno provato a rompere l’equilibrio nel finale con due nitide opportunità, ma senza fortuna. Ferroni e compagni tornano se non altro a casa con un punto e salgono a quota 13 nella classifica del girone A, ma restano all’ultimo posto ed il penultimo è occupato proprio dal Marginone, che ha sette lunghezze di margine.

Anche perché nel frattempo, il Monsummano ha vinto contro l’Urbino Taccola salendo a +8, prendendosi la terzultima piazza. Mancano ancora tre gare alla fine e ci sono ancora gli estremi per salvarsi tentando i playout, a patto di vincerle tutte ed incrociare le dita. Sarà durissima, ma il gruppo è determinato a continuare a crederci. "Siamo consci del fatto che la salvezza non dipenda più solo dai nostri risultati – ha concluso Facchini – ma l’impegno non è mai mancato da parte dei ragazzi: continueremo a dare il massimo e ad onorare il torneo fino alla fine". A (ri)partire dal prossimo turno, quando al Ribelli arriverà il Montecatini.

Giovanni Fiorentino