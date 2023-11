Viaccia Jazz. Ecco Addabbo & Organ Trio

Protagonista dell’inaugurazione della diciottesima edizione di "Sounds on Friday. Ai confini del jazz" a al Circolo della Liberta del 1945 di Viaccia, domani alle 21,30 sarà la doppia tastiera dello storico Organo Hammond affidato alle dita virtuose di Matteo Addabbo, compositore, pianista, organista e docente con un palmares corposissimo, sul palco con il suo "Organ Trio", composto da due giovani talenti: Andrea Mucciarelli alla chitarra e Andrea Beninati alla batteria. E lo strumento singolare di Addabbo, l’organo elettromeccanico Hammond nato nel 1934 per funzioni ecclesiatiche, è quasi il simbolo della rassegna jazz curata da Carlotta Vettori: ai confini del jazz, ovvero dalla chiesa al jazz, gospel, e rock e pop. Il trio proporrà brani dal progetto discografico "L’asino che vola", un volo sulle ali ricerca del sound delle formazioni jazzistiche tradizionali per l’organo Hammond, con riferimento alle opere lasciate da organisti americani come Jimmy Smith, Jack Mc Duff e Larry Young. In questa ricerca sonora il trio si esprime con una nuova "freschezza compositiva" dove si percepiscono le numerose influenze musicali di Matteo Addabbo, che si rifanno sia a modelli artistici contemporanei (come quello del trio dell’organista statunitense Larry Goldings), sia a tutto quel bagaglio culturale italiano regalato dalle musiche per film degli anni Sessanta di compositori immortali come Piero Piccioni e Piero Umiliani. Un progetto che guarda alla tradizione jazzistica e che insieme apre molte finestre sul futuro.

La rassegna jazz di Viaccia conta su due sezioni di appuntamenti all’anno. Questa apertura del 3 novembre prosegue con altri tre incontri: il 10 novembre con "Conversas Brasileira" (special guest la stessa Carlotta Vettori al flauto), il 17 novembre con "Nico Gori- Young Lions", e il 24 novembre, a conclusione, con la numerosa compagine di Franco Santarnecchi "Waves Orchestra". Tutti i concerti al circolo di via Pistoiese 659 a Viaccia. Prenotazioni: Francesca. 349 2321388

Goffredo Gori