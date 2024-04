Viaccia Calcio, si avvicina la conclusione del cantiere al 'Ribelli'

Prato, 20 aprile 2024 – Buone notizie per i tifosi rossoblù, si avvicina a rapidi passi la fine dei lavori al campo sportivo Ribelli di Viaccia. In corso, con fondi Pnrr, ci sono i lavori per il rifacimento del campo centrale di calcio a 11, con la sostituzione del manto in erba naturale, col sintetico di ultima generazione. Un intervento richiesto da tempo dal Viaccia Calcio e i cui lavori sono iniziati a febbraio. In corso c'è la stesura delle griglie per lo scorrimento dell'acqua piovana. A seguire ci sarà la stesura del tappeto erboso sintetico, per poi attendere che il manto sia pronto per essere calcato dai giocatori dilettanti e del settore giovanile rossoblù. Le previsioni dei tecnici sono quelle che l'impianto sarà pronto per la riapertura a metà giugno, in tempo per le fasi finali dei tornei Figc e soprattutto per consentire al Ribelli di ospitare 'Chiaro di Luna', una manifestazione tradizionale dell'estate a Viaccia. La società calcistica inoltre ha chiesto e ottenuto dal Comune che col ribasso d'asta verranno effettuati ulteriori interventi al Ribelli: a cominciare dalla copertura della tribuna sul centrale. “Il Comune ci è stato vicino a livello tecnico e politico – sottolinea il presidente del Viaccia Calcio, Gianni Esposito -. Avevamo chiesto di fare il prima possibile con i lavori e per ora il cronoprogramma sta venendo pienamente rispettato. Potere disputare la parte finale dei tornei estivi al Ribelli per noi è fondamentale così come potere organizzare in collaborazione col circolo Arci di Viaccia la manifestazione Chiaro di Luna”. I progetti per il futuro del sodalizio rossoblù non si fermano al restyling del campo centrale. Fra le idee c'è quella di coprire il campo in sintetico di calcio a 5. Qui però il Viaccia è in attesa di tutti i pareri degli enti competenti (Comune, Coni e Figc), anche per comprendere se è fattibile una copertura fissa o se serve un pallone pressostatico. “Il nostro desiderio è quello di trasformare il Ribelli in una vera e propria cittadella dello sport – conclude Esposito -. E di pari passo vogliamo anche mantenere l'impianto di Sant'Ippolito per dedicarlo al calcio femminile. Certo, lì serviranno degli ammodernamenti: su tutti i riflettori anche sull'altro lato del campo e una tribuna per gli spettatori. Un impianto così fornito ci aiuterà a dare sfogo anche agli allenamenti del settore giovanile maschile. Qui d'altronde siamo arrivati a 250 tesserati, e c'è l'ambizione di aumentare i numeri, anche per merito di un consiglio direttivo nuovo e ambizioso, che vuole migliorare il servizio offerto alle famiglie”. A effettuare un sopralluogo al Ribelli è stato anche il sindaco Matteo Biffoni assieme al presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti. “Abbiamo preso un impegno con la società e con le famiglie del Viaccia Calcio e stiamo facendo tutto il possibile per rispettare le date di consegna – conclude il primo cittadino -. Siamo consapevoli dei disagi arrecati in questa fase di cantiere, ma per migliorare l'infrastruttura era necessario un simile intervento. Siamo di fronte a un lavoro che darà la possibilità al Viaccia di crescere, di dare un ambiente con servizi migliori ai tesserati e di continuare nel percorso di investimenti sul settore giovanile e dilettanti. Noi, come amministrazione comunale, inoltre confermiamo ancora una volta l'impegno profondo per il mondo dello sport cittadino”.