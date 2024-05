Torna la festa del "Mami Day". Al Santo Stefano una mattina in allegria per le famiglie

Torna Mami Day con un ricco programma per i bambini e le loro famiglie: sabato 11 maggio dalle 9.30 alle 13 all’ospedale Santo Stfeano gli operatori dell’area materno infantile e la Fondazione Ami festeggiano l’emozione della maternità insieme alle donne in dolce attesa, a chi è già diventata mamma e ai loro bambini. Si parte alle 9.30 con una merenda offerta a tutti; dalle 10 alle 10.45 ginnastica yoga a cura di Rebalance, per conoscere gli strumenti che aiutano la postura, la respirazione, la flessibilità che sostiene le mamme nei mesi della crescita del bambino fino al momento del parto. Dalle 11 alle 11.45 Gaia Zipoli di Little angel sleep consulting parlerà della fisiologia del sonno per aiutare i bambini a dormire con maggiore serenità; dalle 12 alle 12.45 insieme al Caf Mamma si parlerà di bonus e incentivi che le mamme possono chiedere a partire dal 7° mese di gravidanza. Nel frattempo, dalle 10 alle 13, ci sarà Colora il pancione: il pancione è una tela perfetta su cui il compagno, amici o figli possono sprigionare la propria creatività con i colori. Dalle 9.45 alle 10.30 si potrà scoprire l’importanza del massaggio per i neonati tra i due e i sei mesi: imparare a massaggiare il proprio bambino è semplice; non richiede la conoscenza di tecniche complesse ma piuttosto di apprendere, attraverso il contatto fisico, un nuovo modo di comunicare con il proprio bambino; dalle 11 alle 11.45 ci sarà un laboratorio sensoriale per i piccoli dai 6 ai 12 mesi a cura delle volontarie della fondazione Ami. Spazio anche alle letture con A CAAccia di storie, per bambini da 3 anni dalle 10 alle 11 e letture in movimento con gli albi illustrati dalle 11 alle 13 per bambini dai 2 anni. Dalle 9.30 alle 13 ci sarà SoccorrAMI a cura di Misericordia, Croce Rossa, Croce d’Oro, Pubblica Assistenza. Durante la mattinata ci saranno anche i vigili del fuoco con la camionetta dove tutti i bambini più curiosi potranno salire e sentirsi dei veri pompieri, ma anche la polizia con i suoi mezzi, gli uomini del 183° reggimento paracadutisti Nembo, la guardia di finanza, i carabinieri forestali. E poi il Gispi Rugby per parlare di questo sport che aiuta a crescere, ci saranno i sorrisi del Soccorso clown, la Moto terapia, il Gran premio dei piccoli, il mercatino AMIco con manufatti realizzati dalle volontarie Ami. Per partecipare alla festa è richiesta una donazione libera a favore della Fondazione Ami. Molte attività sono a numero chiuso per cui si consiglia l’iscrizione sul sito di Ami. Come sempre, la festa è organizzata in collaborazione con tante realtà del territorio.