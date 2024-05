"Io candidato per caso nella Lega. Grazie alla lotteria delle idee"

Se gli chiedi per chi ha votato alle ultime elezioni, non ci pensa due volte: "Per Giorgia". E Daniele Spada, segretario provinciale della Lega la butta sullo scherzo. "E vabbè, vorrà dire che si è rubato un elettore a Fratelli d’Italia". Ma lui, più che elettore, è ora candidato nelle file della Lega entrando in lista per il consiglio comunale con una modalità curiosa, la lotteria "Proponi e vinci" per l’idea più innovativa su Prato. Ovvero, una "carta del residente" annuale che permetterebbe di entrare gratuitamente nei musei, di visitare le mostre con uno sconto del 50%, unitamente a uno sconto sempre del 50% sulle tariffe dei parcheggi, con posteggio gratis la domenica e il permesso sempre gratuito nel perimetro di residenza. Carlo Andrea Pozzi, 55 anni, professionista del settore della formazione, l’ha spuntata su altri venti potenziali candidati che come lui si erano lanciati con varie idee per un posto in palio in lista (bisognava proporsi con mail, su Facebook o WhatsApp, entro il 30 aprile). Lui, fiorentino trapiantato nel centro di Prato dal 2003, vola basso. "Sono un neofita della politica". Ridendo e scherzando sulla lotteria, pensata per favorire una partecipazione dal basso, Pozzi fa sul serio. Perché la Lega, che lo avrebbe candidato come indipendente in lista, lo ha anche tesserato. Quindi neocandidato e neoiscritto a tutti gli effetti. "È stato tutto così spontaneo. Ero comodamente seduto sul divano quando ho letto il post della Lega su Facebook". L’idea ritenuta vincente è stata quella di abbinare alle agevolazioni per i residenti in termini di sosta e mobilità anche opportunità di tipo culturale. In realtà, non si parte da zero perché da poco esiste la Prato Card che consente di visitare sempre Pretorio, Pecci, Museo del Tessuto e Musei Diocesani per tutto l’anno dando diritto a un biglietto ridotto sulle mostre. "Ma questa è una cosa diversa – obietta Pozzi – Da una parte viene inserito l’incentivo del parcheggio scontato, dall’altra si punta su uno strumento per valorizzare il residente. Sono nato e cresciuto a Firenze ed è incredibile che per tanto tempo a Boboli un residente dovesse entrare pagando. Questa idea di valorizzare il residente mi è venuta da fiorentino. Vorrei che i pratesi si sentissero più partecipi della propria città". Intanto Pozzi lunedì sarà tra i candidati che la Lega presenterà ufficialmente alla presenza di Susanna Ceccardi e Tiziana Nisini. E semore la Lega oggi e domani sarà in piazza Duomo per la sottoscrizione delle firme.

Maria Lardara