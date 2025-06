Serraglio e Ponte Petrino. Tre mesi di appuntamenti tra sport, cultura e musica

Sarà l’associazione temporanea di scopo composta da Almanacco Associazione Culturale e Good Srl a gestire da inizio giugno al 31 agosto i container del Serraglio e quello di Ponte Petrino. Il tandem ha vinto l’evidenza pubblica del Comune di Prato e adesso arrivano i primi annunci della programmazione per i prossimi tre mesi.

Si parte dal playground del Serraglio, dove sono previsti, a cura di Almanacco, tre mesi di attività sportiva serale, organizzati come occasione di divertimento ma anche di confronto sull’importanza dello sport come mezzo di inclusione e socializzazione. L’inaugurazione è fissata per sabato 7 giugno al Petrino, per il giorno dopo al Serraglio.

Nelle prossime settimane al Serraglio sono in programma iniziative legate alla pallavolo, ginnastica, taekwondo, judo, dodgeball, rugby, Pallagrossa, danza sportiva, hip hop, calcio a 5, pugilato, tennis tavolo, pallamano, scherma, tango, calcio, hockey su pista, la presentazione delle squadre di pallanuoto, e ancora balli latino-americani, basket e street basket.

"Il nostro progetto si basa sull’inclusione – spiegano da Almanacco –. E proprio per raggiungere questo fine le nostre iniziative vanno ad abbracciare tutti i settori sportivi: sia quelli agonistici che quelli amatoriali. Non solo. Ci sarà uno spazio specifico anche per gli sport paralimpici.

Troveremo così zumba in carrozzina, sitting volley, pallamano e basket in carrozzina". Restando in tema di sociale, ci saranno iniziative anche di confronto con istituzioni e addetti ai lavori.

Si parlerà così di attualità con i dibattiti sul bullismo, sulla violenza di genere e sull’inclusione sociale. "Per la durata di tutto l’evento il playground del Serraglio diventerà un vero e proprio villaggio sportivo", aggiungono da Almanacco.

E’ grazie all’enorme successo riscontrato negli anni che è nata la volontà di incrementare la manifestazione per promuovere la valorizzazione del ruolo dello sport nella città di Prato come strumento di cultura, benessere e socialità. "Inoltre questo anno abbiamo deciso di incrementare la proposta con la collaborazione di associazioni culturali – proseguono da Almanacco – che vorranno proporre i loro spettacoli ed eventi, in modo da costruire un binomio perfetto tra cultura e sport".

Passando al container di Ponte Petrino, gestito da Good Srl, troveremo appuntamenti legati alla salute alimentare, mostre canine, il mercatino dello sbaracco, buon cibo, karaoke, esibizioni di scuole di ballo e canto, serate a tema olistico, serate con corso di difesa personale contro la violenza sulle donne e il bullismo, serate musicali di vario genere. Il tutto accompagnato dall’offerta enogastronomica, con serate anche a tema.

"Per questa stagione 2025 lo Street Good Petrino offre un programma ricco di eventi – spiegano da Good Srl –, che si prefiggono l’obiettivo di creare aggregazione, divertire ma anche affrontare tematiche sociali e fare formazione pubblica".