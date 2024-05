Tanti servzi in più nel nuovo sito

È on line anche il nuovo sito

di Alia, con nuova veste grafica, una migliore esperienza d’uso ed un accesso semplificato a contenuti e servizi. Nel portale www.aliaserviziambientali.it accanto alla home page, ci sono le sezioni dedicate ai cittadini e alle aziende, in cui in maniera immediata sono fruibili i servizi più ricercati e utili. Vista la possibilità di costante evoluzione delle piattaforme digitali, anche questo portale, a seconda delle tendenze di utilizzo, potrà essere modificato e personalizzato nella navigazione. Sul sito è possibile consultare informazioni per tutti i Comuni relative ai servizi di raccolta e tariffa rifiuti, i calendari per la raccolta porta a porta, prenotare il ritiro ingombranti, visualizzare e ricercare su mappa l’ecocentro più vicino e consultare l’elenco di ecotappe, ecofurgoni e i punti di raccolta presenti sul territorio (per oli esausti ed abiti usati).

Da www.aliaserviziambientali.it

è inoltre possibile consultare

la mappa degli sportelli al pubblico, con geolocalizzazione e il dettaglio delle attività, mentre con il ‘Dove lo butto’ è possibile conoscere con un click qual è il conferimento corretto dei rifiuti. Si aggiungono la sezione Faq, con domande

e risposte frequenti. Per la prima volta è, inoltre, possibile richiedere un preventivo per disinfestazione derattizzazione, raccolta e ritiro di rifiuti speciali pulizia di caditoie e locali.