"È stata una passerella nessun impegno concreto"

Nessun impegno concreto per le imprese pratesi dal ministro Pichetto Fratin. Ilaria Bugetti definisce l’inizativa targata Forza Italia una "iInutile passerella".

La candidata sindaca del centrosinistra sottolinea le mancate risposte del governo sulle richieste avanzate dalle categorie economiche sul potenziamento dell’economia circolare, sul riconoscimento di impresa energivora del distretto nel suo complesso e sul rendere stabile il contributo del governo per la transizione ecologica

"Solo una passerella, niente di più", così Bugetti commenta la visita di ieri pomeriggio del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. "Non è stato annunciato niente di tutto ciò che Prato chiede da anni per dare una svolta all’economia circolare e per sostenere le piccole e medie imprese negli investimenti per la transizione ecologica".

Prato in particolare attende il decreto ’end of waste’ per trasformare il rifiuto tessile in materia prima seconda. Un’attesa che si trascina da tempo: "Siamo stanchi delle promesse - afferma Bugetti -. Da anni non sentiamo altro. Anche in questa occasione le categorie economiche hanno ribadito la necessità del decreto per rafforzare l’anima green del nostro distretto e renderlo sempre più ecosostenibile e all’avanguardia a livello europeo partendo da oltre 200 anni di esperienza in fatto di riciclo di tessuti. Il ministro afferma che la politica deve sostenere lo sviluppo. Allora lo faccia". Bugetti tocca anche il tema dell’energia, e in particolare la necessità di inserire il distretto nel suo complesso, come unicum, tra le imprese energivore per l’abbattimento dei costi e di conseguenza per rendere le produzioni pratesi più competitive in ambito internazionale.

"E anche qui l’argomento non è stato neanche sfiorato", chiosa Bugetti. Infine il rifinanziamento in misura stabile del sostegno del governo alle piccole e medie imprese per gli investimenti in transizione ecologica: "Con i 10 milioni di euro ottenuti dal governo Draghi abbiamo dimostrato che siamo capaci di utilizzare proficuamente le risorse per sostenere le nostre imprese che investono per migliorarsi e vincere le sfide future. -conclude Bugetti - Non si tratta di contributi a pioggia ma dedicati. Chiediamo di poter continuare a essere al fianco di chi fa impresa, crea lavoro e benessere. Pichetto Fratin è il ministro di riferimento per le 10 città Carbon neutral tra cui c’è Prato. La transizione ecologica del nostro distretto è fondamentale per raggiungere l’obiettivo finale di questo processo di efficientamento ambientale. Dunque ci saremmo aspettati delle risposte più concrete".

Immediata la replica dell’onorevole Erica Mazzetti: "In effetti, è mancata una presenza e una proposta da parte della Regione che ha un ruolo decisivo su alcuni dei temi trattati, a partire dagli impianti all’alluvione, ma Bugetti ha selezionato propaganda ideologica ed ecco le sue non proposte – ha detto –. È la perfetta rappresentazione dei suoi anni in Consiglio Regionale. Non ricordiamo impegni analoghi da parte di Ministri o assessori regionali Pd. Forse Bugetti dovrebbe scrivere meno e ascoltare di più".