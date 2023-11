Viabilità sempre in tilt: "L’obiettivo è riaprire il prima possibile" . Ora l’aiuto psicologico

A Montemurlo la situazione a seguito dell’alluvione che ha messo in ginocchio via Riva a Bagnolo, la zona di Santorezzo e Oste andata quasi completamente sott’acqua, continua ad essere complessa per il numero di strade e famiglie coinvolte. Come a Prato anche nei luoghi più colpiti di Montemurlo si stanno verificando tentativi di truffa. Alle abitazioni sono stati affissi dei volantini con lo stemma del Ministero dell’Interno. Si tratta di un falso i cittadini sono invitati ad ignorarne il contenuto. Il Comune informa che i sopralluoghi nelle abitazioni vengono svolti escclusivamente dai tecnici del Comune e dai Vigili del fuoco. In caso di dubbio l’invito è a chiamare il Coc, centro protezione civile comunale per informarsi se è stata prevista una verifica nella zona chiamano al numero di telefono 0574.558446.

Resta critica la situazione della viabilità: chiuse via Giunti, via Toti, via Riva e via Curiel. In particolare via Giunti e via Curiel sono chiuse per pulizia stradale e rimozione dei rifiuti accumulati sui marciapiedi. Via Giotto a Bagnolo è chiusa per rimozione fango e detriti portati dalla piena. Chiuse anche via Albiano per frane e dissesti stradali così come via Bagnolo di sopra e via della Gualchiera. Chiusa anche via Morecci nei pressi del ponte sul torrente Stregale, dove un grosso tronco si è incastrato sotto il ponte. Sono in corso le operazioni di rimozione. Il sindaco Simone Calamai è impegnato sul territorio, insieme ai tecnici comunali per effettuare verifiche e sopralluoghi. Anche oggi è sospesa l’attività didattica: in queste ore sono stati fatte verifiche su tutti gli edifici scolastici dove non sono state rilevate criticità. La sospensione della ttività didattiche è dovuta a problemi logistici e di viabilità. "Comprendiamo le difficoltà delle famiglie ma l’impegno del Comune è massimo affinché si riparta il più presto possibile", spiega il sindaco Calamai.

Spazio alla solidarietà: oggi alla Misericordia di Oste, via Scarpettini si svolgerà la raccolta e lo smistamento delle derrate alimentari non deperibili, del vestiario, della biancheria da letto e dei materassi. Chi volesse portare il proprio contributo gli orari d’apertura sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per informazioni si può chiamare il Coc, centro operativo di protezione civile comunale di via Toscanini, 25 telefono 0574.558446. Partita la raccolta fondi per dare la possibilità a tutti coloro che sentono la necessità di fare una donazione per aiutare i cittadini montemurlesi che ora hanno bisogno di una mano per rialzarsi. L’Iban per le donazioni è il seguente :IT 11 U030 6937 9791 0000 0004 565 BIC BCITITMM intestato al ’Comitato Montemurlo solidale’ presso banca Intesa San Paolo (via Scarpettini, 17 Montemurlo), la causale da indicare è ’Donazione alluvione Montemurlo’.

Per aiutare le famiglie che sono rimaste colpite dall’alluvione il Comune ha attivato il servizio sociale per ascolto dei cittadini che hanno necessità di un sostegno psicologico. Per chi ha necessità anche solo di una parola di conforto può contattare il numero verde 800.922.912 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Per fortuna l’acqua potabile è tornata in tutte le abitazioni: Publiacqua informa che la situazione è risolta "anche se possono permanere problemi di temporanee basse pressioni per alti consumi".