Viabilità piazza XX Settembre. In campo ci sono anche gli avvocati. Ponti a doppio senso: si va avanti

Ponte al Mulino e Ponte all’Asse torneranno a doppio senso di circolazione ma solo dopo la conclusione dei lavori in piazza XX Settembre e la revisione della relativa viabilità. Quindi i tempi saranno più lunghi del previsto e fare previsioni, ad oggi, è complicato, anche perché il Comune ha chiesto un parere legale sulle richieste di Regione e Provincia e la prosecuzione dei lavori. E’ una doppia sfida quella che attende i tecnici del Comune, da una parte impegnati a ridisegnare la viabilità intorno alla piazza dopo i pareri negativi dati da Regione e Provincia (quello della Regione è arrivato, nello scorso mandato, due giorni prima della partenza dei lavori ma è stato ignorato) e dall’altra decisi ad andare avanti sulle procedure per la riapertura dei due ponti.

"Sulla viabilità – spiega l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri – abbiamo convocato la Conferenza dei servizi in presenza con tutti i Comuni limitrofi e gli enti interessati (Carmignano, Signa, Provincia, Regione, vigili del fuoco, protezione civile) e con l’invito esteso anche alle prefetture, visto che avevano sollecitato la soluzione dei problemi. Ad oggi si entra a Poggio a Caiano da tre punti e da tre ponti: ponte alla Furba, ponte al Mulino e ponte all’Asse, tre accessi che devono lavorare in sincronia, senza scompensi. Come Comune abbiamo indicato una soluzione consona alle aspettative dei cittadini: i ponti devono essere attraversati in egual modo e con un limite per tutti e tre uguale, cioè quello per i mezzi fino a 35 quintali. Questa soluzione è stata approvata all’unanimità dai partecipanti alla Conferenza dei servizi e stiamo facendo i passaggi successivi, in particolare per il ponte al Mulino e per far diventare via Cioppi a senso unico".

"La documentazione sulla quale il Comune ha lavorato in questi mesi è chiara – aggiunge Renzo Breschi, consigliere delegato al commercio che ha presentato con Mauro Mazzoni l’interrogazione sui lavori in piazza – Non c’è alcuna delibera di giunta per bloccare i lavori, ma è stato chiesto un parere legale sul no di Regione e Provincia e le modifiche da fare. L’interruzione è dovuta proprio ai pareri negativi relativi alla viabilità. Dovranno essere apportate le modifiche richieste e si allungheranno i tempi rispetto alle previsioni".

M. Serena Quercioli