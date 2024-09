"Collegare la 325 con Montemurlo"

Dopo l’ennesima paralisi del traffico sulla Sr 325 – venerdì scorso per i lavori relativi a una perdita d’acqua in località La Foresta, Fratelli d’Italia va all’attacco: "Pd incompetente e disinteressato. Si apra un tavolo sulla vallata". Tra le voci di protesta per la giornata di disagi, infatti, non sono mancate quelle del consigliere comunale Cosimo Zecchi e del dirigente provinciale Gianluca Banchelli. "Iniziamo da due considerazioni – spiegano i due esponenti di FdI – la prima strategica: la 325 è un tema chiave per tutta Prato; lo è perché aziende importanti si trovano in vallata e perché una parte dei pratesi in realtà ha casa in quelle zone. La seconda – proseguono – è una considerazione politica: da sempre tutti i comuni interessati dalla strada sono un monocolore PD, quindi hanno una unità di intenti e una proposta politica comune".

Secondo Zecchi e Banchelli negli anni non è mai stata trovata una soluzione. "Il Pd si è permesso di prendersi più di un anno per partorire una viabilità alternativa (che comunque deve ancora essere posta in essere)" dicono ancora. Per Zecchi e Banchelli il richiamo alla questione produttiva ed economica a livello provinciale è cruciale. "Immaginatevi - continuano - un massimo dirigente di una delle tante case di moda che producono qui da noi, in visita allo stabilimento produttivo del fornitore che si trova bloccato sulla 325, a causa di infrastrutture inadeguate. Quale biglietto da visita può essere per il distretto che vanta di essere tra i primi se non il primo nel mondo? Non è più immaginabile che Prato tramite la vallata non possa più essere collegata direttamente a Barberino, quanto Vaiano non sia collegata direttamente a Montemurlo. Quando ci decideremo ad aprire un tavolo sulla vallata?", concludono.