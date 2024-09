Riapre domani la piscina di Comeana

Piscina di Comeana, da domani si riparte con il nuoto libero e poi riprenderanno anche i corsi. La piscina comunale quest’anno riapre puntualmente e chiuderà il 30 giugno 2025. Dopo gli interventi di manutenzione e pulizia, l’impianto è pronto ad accogliere grandi e piccini e chi ha bisogno del nuoto e dell’acquagym anche per motivi di salute. La piscina è gestita dal Cgfs di Prato. Il nuoto libero potrà essere praticato mattina e pomeriggio dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica solo la mattina. Per il nuoto libero serale l’orario è il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21.30.

I corsi di nuoto per bambini inizieranno il 9 settembre tutti i giorni dalle 17 alle 19, il sabato dalle 9,30 alle 12,10.

La scuola nuoto per adulti è aperta tutti i giorni con orario da definire, così come la ginnastica in acqua (acquagym). La quota annuale da pagare per i corsi di nuoto sia per i bambini sia per gli adulti è 30 euro. I corsi sono divisi in tre periodi: 9 settembre/23 dicembre; 7 gennaio/31 marzo e 1° aprile/30 giugno. Nei mesi di giugno e luglio verranno proposti dei corsi intensivi di nuoto in vista della stagione estiva e per andare al mare o al lago in sicurezza. Le iscrizioni devono essere fatte da domani alla piscina di via Silone il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 21; il martedì dalle 12 alle 18,30; il giovedì dalle 12 alle 21 e il sabato dalle 12,30 alle 14,30. Ci si può iscrivere anche agli uffici della Cgfs a Prato in via Roma, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 12 alle 17. Per tutte le informazioni sui corsi attivi, gli orari dettagliati e sui costi c’è il sito www.cgfs.it oppure telefono 0574/43627 o inviare una mail a: [email protected]. M. Serena Quercioli